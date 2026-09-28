Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 8.263.484 ευρώ, δρομολογούνται νέες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η συνεργασία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση οδήγησε στην ένταξη δύο νέων Πράξεων στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η πρώτη Πράξη, ύψους 2.197.280 ευρώ, αφορά τη συστημική αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και του προγραμματισμού των χειρουργείων. Στόχος είναι η μείωση των χρόνων αναμονής, η βελτιστοποίηση της διαδρομής των ασθενών μέσα στο νοσοκομείο και η αποτελεσματικότερη διαχείριση περιόδων αυξημένης ζήτησης. Προβλέπεται ο ανασχεδιασμός της ροής των ασθενών από την είσοδο και τη διαλογή έως την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση και πρόβλεψη του φόρτου εργασίας, καθώς και η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των ΤΕΠ και των υπόλοιπων νοσοκομειακών μονάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση του προγραμματισμού των χειρουργείων, με στόχο τη μείωση καθυστερήσεων και ακυρώσεων, την καλύτερη αξιοποίηση των χειρουργικών αιθουσών και την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Η δεύτερη Πράξη, ύψους 6.066.204 ευρώ, αφορά την ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης της οικονομικής και λειτουργικής βιωσιμότητας των Υπηρεσιών Υγείας. Περιλαμβάνει την πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοικητικής υποστήριξης για τις διοικήσεις των μονάδων υγείας, με σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες. Στόχος είναι η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας του συστήματος, η μείωση της σπατάλης, η καλύτερη κατανομή πόρων, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διασύνδεση και τον συντονισμό μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας, που αποτελούν τον βασικό πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το σύστημα υγείας.