Το ΥΓΕΙΑ έλαβε το INTERACT-EUROPE Gold Badge, τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση του European Cancer Organisation (ECO), για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος INTERACT-EUROPE 100.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο ΥΓΕΙΑ από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας βελτίωσης της ποιότητας, με επίκεντρο την ασφάλεια των ασθενών, τη διεπιστημονική συνεργασία και την ασθενοκεντρική φροντίδα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε διεπιστημονική ομάδα 14 επαγγελματιών του ΥΓΕΙΑ, αποτελούμενη από πέντε εκπαιδευτές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα Train-the-Trainer, και εννέα συμμετέχοντες από διαφορετικά πεδία της ογκολογικής φροντίδας.

Το αρχικό Train-the-Trainer Event φιλοξενήθηκε στο ΥΓΕΙΑ τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ ακολούθησαν εκπαιδεύσεις, workshops και πρακτικές δράσεις, διαδικτυακά και δια ζώσης, στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. Μέσα από την παρατήρηση πραγματικών κλινικών ροών και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν την κατανόηση των ρόλων τους, την επικοινωνία και την ομαδικότητα, με κοινό στόχο την ασφαλή και ποιοτική φροντίδα του ασθενούς.

Παράλληλα, το μοντέλο Train-the-Trainer συμβάλλει στη διατήρηση και διάχυση της γνώσης στο εσωτερικό του ΥΓΕΙΑ, δημιουργώντας τη βάση για αντίστοιχες εκπαιδευτικές δράσεις και στο μέλλον.

Η απόκτηση του INTERACT-EUROPE Gold Badge αποτελεί αναγνώριση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος και ένα ακόμη βήμα στη συνεχή προσπάθεια του ΥΓΕΙΑ για υψηλά πρότυπα ογκολογικής φροντίδας και μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών.

Η ομάδα του ΥΓΕΙΑ

Εκπαιδευτές

Αλεξάνδρα Αθανασίου | Διευθύντρια Τμήματος Απεικόνισης Μαστού – Ακτινολόγος Μαστού

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης | Διευθυντής Κλινικής Φαρμακευτικής – Κλινικός Φαρμακοποιός

Χρύσα Παρασκευοπούλου | Εμπειρογνώμονας Ιατρικής Φυσικής & Ακτινοπροστασίας – Τμήμα Iατρικής Φυσικής

Έφη Κουτσουβέλη | Εμπειρογνώμονας Ιατρικής Φυσικής & Ακτινοπροστασίας – Τμήμα Iατρικής Φυσικής

Ελένη Στούπα | Προϊσταμένη Ακτινολογικού Τμήματος Κ2 – Τεχνολόγος Ακτινολογίας

Συμμετέχοντες