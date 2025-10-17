Με αίσθημα υπερηφάνειας η G. Samaras – Medical Gas Systems είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μελλοντική επέκταση της μονάδας παραγωγής της, στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, στην βιομηχανική περιοχή της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, πλησίον του τωρινού εργοστασίου της.

Με τις νέες αυτές εγκαταστάσεις η G. Samaras δύναται να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες παραγωγής της, ισχυροποιώντας έτσι ακόμα περισσότερο την θέση της εντός των συνόρων και συμβάλλοντας στη βιομηχανική ανάπτυξη της. Παράλληλα, στόχος της εταιρείας δεν είναι άλλος κι απ’ την ενίσχυση της τοπικής οικονομία της πόλης της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο δε όλων όμως, είναι ότι μέσω όλων των παραπάνω ενεργειών, η G. Samaras στοχεύει στην ενίσχυση των εξαγωγών της, κάνοντας έτσι πράξη το κομμάτι της ενίσχυσης της εξωστρέφειας, την οποία τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία.

Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας προβλέπεται πως θα είναι έτοιμες προς χρήση μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η εταιρεία

Η εταιρεία G. Samaras, μία ελληνική κατασκευαστική εταιρεία όντας η ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των συστημάτων ιατρικών αερίων, εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, με μία μακρόχρονη ιστορία η οποία ξεκινά απ’ το μακρινό 1968.

Όραμα & Αποστολή

Η G. Samaras στοχεύει στην αδιάλειπτη υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με καινοτόμες, ποιοτικά αξιόπιστες και απόλυτα ασφαλείς λύσεις στον τομέα των συστημάτων ιατρικών αερίων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των ασθενών.

Τομείς Δραστηριότητας

Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ιατρικών αερίων σε νοσοκομεία και υγειονομικές δομές.

Κατασκευή και πιστοποίηση μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης ιατρικών αερίων.

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ιατρικών αερίων.

Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας δικτύων ιατρικών αερίων.

Η εταιρεία διαθέτει μια μακρά εμπειρία στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων στα συστήματα ιατρικών αερίων, προσφέροντας καινοτόμα και πιστοποιημένα προϊόντα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του σύγχρονου νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Διαθέτει ένα μερίδιο της τάξης άνω του 87% της ελληνικής αγοράς, ενώ εξάγει το 90% των προϊόντων της σε περισσότερες από 85 χώρες στον κόσμο, από το Περού μέχρι την Κίνα , από την Φιλανδία μέχρι την Νότια Αφρική, έχοντας καταφέρει να εξοπλίσει ήδη πάνω από 500 νοσοκομεία ετησίως σε όλο τον κόσμο, σε χώρες με ιδιαίτερες ιατροτεχνολογικές απαιτήσεις όπως π.χ. Αγγλία, Ιταλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Πολωνία κ.α..

Τα παραπάνω αποτελούν μια τρανή απόδειξη της εξαιρετικής ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας, έχοντας λάβει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 500 υγειονομικών δομών διεθνώς για την εξόπλισή τους.

Άξια αναφοράς αποτελούν 2 σπουδαία νοσοκομειακά έργα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα οποία εκτελέστηκαν με την συνδρομή της εταιρείας G. Samaras, όπως:

NEOM Hospital – Oxagon Village Advanced Health Center (Σαουδική Αραβία)

Sindh Institute of Urology & Transplantation (Πακιστάν)

Παραγωγή – Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Η καθετοποιημένη παραγωγή της G. Samaras στεγάζεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της έκτασης 4000 m² στη ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης, ενώ η εταιρεία διατηρεί και υποκαταστήματα σε Αθήνα 400μ2 (Κατεχάκη 61Α) και Γερμανία.

Η νέα μονάδα έκτασης 3.900 m², το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης θα αποτελέσει μια νέας επένδυσης της τάξεως των 3,5 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου η εταιρεία προσδοκά πως θα καταφέρει δυνητικά να διπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα μέσα στο 2025. Επίσης, η εταιρεία ολοκλήρωσε την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 1.300.000€, σχετικά με την αγορά νέου εξοπλισμού ο οποίος θα βοηθήσει το προσωπικό στο να αυξήσει τα επίπεδα αποτελεσματικότητας του ακόμα περισσότερο.

Δράση

Η επιχειρισιακή δράση της G. Samaras έχει πολύπλευρο χαρακτήρα, αναδεικνύοντας το κυρίαρχο προφίλ της, τόσο εμπορικά όσο και κοινωνικά. Ενδεικτικά, η εταιρεία:

Υλοποιεί 350–500 έργα ετησίως , με πάνω από 10.000 κωδικούς προϊόντων

Επενδύει 300.000 € ετησίως σε Έρευνα & Ανάπτυξη σε συνεργασία με ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ κ.ά.

Κατέχει πιστοποιήσεις ISO 9001, 13485, 45001, 14001, 37001 , και όλα τα προϊόντα φέρουν CE (κατ. IIa & IIb)

Δείχνει ενεργή κοινωνική ευθύνη με δωρεές εξοπλισμού σε νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια (π.χ. η πρόσφατη δωρεά ασθενοφόρου στο Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκης, ύψους 100.000€, δωρεές σε αιματολογική και καρδιολογική κλινική, Η/Υ σε σχολεία κ.α.)

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η εταιρεία στάθηκε αρωγός της Πολιτείας, παρέχοντας τεχνική και επιστημονική υποστήριξη αφιλοκερδώς στο Υπουργείο Υγείας και τις ΥΠΕ για τη γρήγορη και αποτελεσματική αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων.

Επίσης, η εταιρία συμμετείχε στoν σχεδιασμό, την κατασκευή και εξοπλισμό των εντατικών κατά την διάρκεια του COVID (εντατική ΓΝ Σωτηρίας-δωρεά της Βουλής) ενώ έχει συνδράμει τα μέγιστα στην σύνταξη των προδιαγραφών του Υπουργείου Υγείας τα τελευταία 30 χρόνια, με πρόσφατο παράδειγμα την σύνταξη των προδιαγραφών για τα ΤΕΠ (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών).

Τέλος σημαντικό κεφάλαιο στην δράση της εταιρείας είναι και ο παρεχόμενος εξοπλισμός των νοσοκομείων, με τις γεννήτριες παραγωγής οξυγόνου που χρησιμοποιούν την PSA τεχνολογία κι έχουν σαν αποτέλεσμα το να έχει καταφέρει σήμερα να εξοικονομεί το Ελληνικό δημόσιο πάνω από 15.000.000€ ετησίως.