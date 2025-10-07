Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία των σκευασμάτων TIKUN CBD υπογλώσσιες σταγόνες ελαίου κάνναβης και MIDNIGHT TIKUN και EREZ TIKUN ξηρό ανθό κάνναβης, η Φαρμασέρβ ανακοινώνει τη διάθεση στην ελληνική αγορά της νέας φαρμακοτεχνικής μορφής φαρμακευτικής κάνναβης EREZ TIKUN στοματικές σταγόνες, διάλυμα .

Το νέο σκεύασμα αποτελεί σημαντική προσθήκη στη θεραπευτική φαρέτρα των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών.

Το EREZ TIKUN στοματικές σταγόνες, διάλυμα διατίθεται σε δύο περιεκτικότητες THC:

EREZ TIKUN THC 3% w/w & CBD ≤1% w/w — Λιανική Τιμή: 48,26 €

EREZ TIKUN THC 9% w/w & CBD ≤1% w/w — Λιανική Τιμή: 97,28 €

Η μορφή των σταγόνων επιτρέπει υπογλώσσια χορήγηση με γρήγορη έναρξη δράσης (15–30 λεπτά) και διάρκεια δράσης έως 8 ώρες.

Η δυνατότητα ακριβούς τιτλοποίησης προσφέρει στους ιατρούς και στους ασθενείς μεγαλύτερο έλεγχο στη δόση, επιτυγχάνοντας αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία.

Οι εγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις του EREZ TIKUN στοματικές σταγόνες, διάλυμα είναι ίδιες με αυτές των σκευασμάτων ξηρού ανθού:

Πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρής ναυτίας ή εμέτου από χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και συνδυαστική θεραπεία έναντι HIV ή ηπατίτιδας C.

Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου, που σχετίζεται με καρκίνο ή παθήσεις του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως νευροπαθητικός πόνος που προκαλείται από: νευρική βλάβη, «μέλος φάντασμα», νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία.

Αντιμετώπιση σπαστικότητας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή βλάβες του νωτιαίου μυελού

Ως ορεξιογόνο στην παρηγορική (ανακουφιστική) φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες για καρκίνο ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS).