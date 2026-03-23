Τα προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας και υλοποιούνται από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσίασε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πρόκειται για το πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας παιδιού και οικογένειας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών, το πρόγραμμα Υγείας και Υγιεινής Περιόδου και το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης του αυτοτραυματισμού σε εφήβους και νέους.

Μάλιστα η εξέλιξη των προγραμμάτων παρουσιάζει «καταπληκτική εικόνα», όπως ανέφερε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στη συνέντευξή Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο υπουργείο Υγείας, παρουσία και της Γενικής Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη.

«Στη χώρα μας τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονταν για χρόνια με αμηχανία, όμως πλέον είναι απαραίτητο να μιλάμε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Η ψυχική υγεία των παιδιών έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς οι αλλαγές στον τρόπο ζωής επηρεάζουν σημαντικά το σώμα, την ψυχή και το νευρικό σύστημα, διαμορφώνοντας την ανάπτυξη των παιδιών», όπως τόνισε η κυρία Αγαπηδάκη.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η καλύτερη παρακολούθηση των παιδιών και εφήβων μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και θεσμοθετημένου συστήματος πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον έγκαιρο εντοπισμό ζητημάτων όπως ο αυτισμός, το άγχος και η κατάθλιψη.

Κομβικό ρόλο έχουν οι παιδίατροι, οι οποίοι θα πραγματοποιούν ένα συστηματικό και καθολικό screening, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ψυχικών διαταραχών.

«Ήδη, 400 παιδίατροι έχουν ευαισθητοποιηθεί και εκπαιδευτεί στο πλαίσιο ενός θεσμοθετημένου προγράμματος. Μέσα από τη συνεργασία με τα Κέντρα Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), επιδιώκεται η ενοποίηση των κριτηρίων παραπομπής, ώστε να υπάρχει ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών.» ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Το Πρόγραμμα Θετικής Γονεϊκότητας – Triple P

Μια ακόμη δράση που υποστηρίζει το δύσκολο έργο των γονιών στην καθημερινότητα τους είναι το Πρόγραμμα Θετικής Γονεϊκότητας – Triple P.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πρακτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία για μια θετική προσέγγιση στη γονεϊκότητα και τις πρακτικές ανατροφής των παιδιών. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων και η δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα Triple P βασίζεται σε περισσότερα από 35 χρόνια επιστημονικής έρευνας μέσω του Πανεπιστημίου Queensland της Αυστραλίας. Προσαρμόζεται σε διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζεται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και διατίθεται σε 23 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Έχει υποστηρίξει πάνω από 4 εκατομμύρια οικογένειες.

Δράσεις και παρεμβάσεις Προγράμματος Θετικής Γονεϊκότητας – Triple P

Με βάση τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης ανασκόπησης τεκμηριωμένων παρεμβάσεων γονεϊκότητας και σε συνάφεια με τους στόχους του «Εθνικού Προγράμματος για την Προαγωγή της Υγείας της Οικογένειας και του Παιδιού στην Ελλάδα», το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF, εξασφάλισε την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Θετικής Γονεϊκότητας για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ένα σύνολο δράσεων, σχεδιασμένων ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των οικογενειών:

Σεμινάρια διάρκειας 90 λεπτών, που προσφέρουν πρακτικές πληροφορίες και βασικές στρατηγικές θετικής γονεϊκότητας.

Μικρές ομάδες γονέων (5–12 συμμετέχοντες), με εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 8 εβδομάδων, που ενισχύουν την ανταλλαγή εμπειριών, την αμοιβαία υποστήριξη και τη σταδιακή εφαρμογή των δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή.

Ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οικογένειας, δια ζώσης, κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως.

Σε ποιους απευθύνεται

Γονείς βρεφών 0-1 (προγεννητική και μεταγεννητική περίοδος)

Γονείς παιδιών 0-12

Γονείς εφήβων 12-16

Γονείς παιδιών 0-12 ετών με αναπτυξιακές ή και άλλες προκλήσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 177 επαγγελματίες υγείας και έχουν συμμετάσχει 5.000 γονείς.

Επίσης, η Ελλάδα αναλαμβάνει μια πρωτοποριακή εθνική και διεθνή πρωτοβουλία για την κατανόηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ψηφιακής ζωής – και ιδιαίτερα του doomscrolling – στην ψυχική υγεία, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου παιδιών και εφήβων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω ενός σταδιακού, επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδίου δράσης, που συνδυάζει έρευνα, πολιτική, καινοτομία και κοινωνική κινητοποίηση.

Παράλληλη Εμβληματική Δράση: Παγκόσμιο Κέντρο στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ιδρύεται στην Αθήνα το Global Centre on Child Development, Mental Health and Neurosciences, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Harvard University.

Το Κέντρο θα αποτελέσει:

παγκόσμιο κόμβο για έρευνα και καινοτομία,

γέφυρα μεταξύ επιστήμης και πολιτικής,

και σημείο αναφοράς για την προστασία της ψυχικής υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών στην ψηφιακή εποχή.

Η Ελλάδα, σε συνεργασία με την UNICEF, τοποθετείται στην πρώτη γραμμή μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία της υγείας του εγκεφάλου και της ευημερίας των παιδιών στην ψηφιακή εποχή, σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.

Πρόγραμμα Υγείας & Υγιεινής Περιόδου

Το Πρόγραμμα Υγείας & Υγιεινής Περιόδου αποτελεί μια καινοτόμο εθνική πρωτοβουλία που στοχεύει στην προαγωγή της υγείας των εφήβων κοριτσιών, ενισχύοντας τη γνώση γύρω από την έμμηνο ρύση, καλλιεργώντας στάσεις σεβασμού και ισότητας και διαμορφώνοντας ένα συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό, το πρόγραμμα συνδυάζει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε προϊόντα περιόδου, ώστε κάθε κορίτσι να μπορεί να διαχειρίζεται την περίοδό του με άνεση και αυτοπεποίθηση.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης σε 1.482 σχολικές μονάδες και έχουν ενημερωθεί 170.000 παιδιά.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολικών νοσηλευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ενώ αναπτύσσεται και διαδικτυακή πλατφόρμα με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις ομάδες-στόχο.

Προβλέπεται επίσης η δωρεάν διάθεση περισσότερων από 18 εκατομμυρίων προϊόντων περιόδου στο σύνολο των μαθητριών σε όλα τα σχολεία της χώρας, που φοιτούν από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου για τουλάχιστον 4 μήνες και μέχρι σήμερα έχει διανεμηθεί το 50% των προϊόντων.

Επιπλέον κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στο Εθνικό Πρόγραμμα για την ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των αυτοτραυματισμών σε εφήβους και νέους στην Ελλάδα. Έως σήμερα 280 άτομα κάτω των 17 ετών έχουν περάσει από το Κέντρο πρόληψης και έχουν εκπαιδευτεί 1.340 επαγγελματίες υγείας.