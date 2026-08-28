Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ να περιορίσει τη δυνατότητα συνταγογράφησης της εξέτασης της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο. Σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία, η TSH μπορεί να συνταγογραφείται έως δύο φορές ετησίως, με την προϋπόθεση ότι η δεύτερη συνταγογράφηση εντός του ίδιου έτους πραγματοποιείται αποκλειστικά από ιατρό ειδικότητας Ενδοκρινολογίας. Η ρύθμιση αυτή, που παρουσιάστηκε ως μέτρο ορθολογικής διαχείρισης των πόρων του συστήματος υγείας, έχει πυροδοτήσει την έντονη αντίδραση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας.

Οι δύο φορείς της παθολογίας ζητούν από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ την άμεση ανάκληση ή ουσιαστική τροποποίηση της ρύθμισης, καθώς και την έναρξη θεσμικού διαλόγου με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Οι Παθολόγοι υποστηρίζουν ότι ο περιορισμός αυτός δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική ρύθμιση, αλλά στην πράξη αμφισβητεί τον θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο τους στη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση νοσημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητάς τους. Όπως επισημαίνουν, μεγάλος αριθμός ασθενών με συνήθη νοσήματα του θυρεοειδούς παρακολουθείται επί σειρά ετών από ειδικούς Παθολόγους. Η παραπομπή στον Ενδοκρινολόγο πραγματοποιείται, όπως είναι επιστημονικά ορθό, όταν προκύπτουν σύνθετα διαγνωστικά ή θεραπευτικά ζητήματα, δυσκολία στη ρύθμιση της νόσου ή συνύπαρξη ειδικότερων ενδοκρινολογικών προβλημάτων.

Η υποχρεωτική παραπομπή στον Ενδοκρινολόγο αποκλειστικά και μόνο για τη δυνατότητα επαναληπτικής συνταγογράφησης μιας βασικής εργαστηριακής εξέτασης, όπως η TSH, δεν εξυπηρετεί κάποια προφανή επιστημονική ή κλινική αναγκαιότητα. Οι Παθολόγοι τονίζουν ότι η εξέταση αυτή εντάσσεται στο γνωστικό τους αντικείμενο και στην εκπαίδευσή τους και ότι ο περιορισμός αφαιρεί παράνομα την κλινική τους ελευθερία.

Οι αντιδράσεις της επιστημονικής κοινότητας εστιάζονται και στις πρακτικές συνέπειες της ρύθμισης. Όπως υπογραμμίζεται, η υποχρεωτική παραπομπή στον Ενδοκρινολόγο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη συνέχεια της φροντίδας, αυξάνει τις μη αναγκαίες παραπομπές, προκαλεί καθυστερήσεις, πρόσθετη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας συνολικά.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο σε νησιωτικές, ορεινές, απομακρυσμένες και γενικότερα υποστελεχωμένες περιοχές της χώρας, όπου η πρόσβαση σε ειδικούς Ενδοκρινολόγους είναι συχνά περιορισμένη. Σε αυτές τις περιοχές, οι Παθολόγοι αποτελούν συχνά τον μοναδικό ιατρό που μπορεί να παρακολουθήσει τους ασθενείς με θυρεοειδοπάθειες.

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος εκφράζει τον φόβο ότι η απόφαση δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Αντίστοιχοι περιορισμοί στη δυνατότητα συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων ή φαρμακευτικών θεραπειών από ειδικούς Παθολόγους, χωρίς επαρκή επιστημονική και εκπαιδευτική τεκμηρίωση, μπορούν να οδηγήσουν σε κατακερματισμό του γνωστικού αντικειμένου της Εσωτερικής Παθολογίας και σε συστηματική μεταφορά βασικών διαγνωστικών και θεραπευτικών αρμοδιοτήτων αποκλειστικά προς επιμέρους εξειδικεύσεις.

Οι Παθολόγοι κάνουν λόγο για υποτίμηση του ρόλου τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισημαίνοντας ότι οι ιατρικές δομές της χώρας αποψιλώνονται από παθολόγους, των οποίων ο αριθμός μειώνεται δραματικά. Αντί η Πολιτεία να υποστηρίξει την παθολογία ώστε να γίνει ελκυστική ως ειδικότητα, επιλέγει να την υποβαθμίζει με αποσπασματικές διοικητικές ρυθμίσεις.

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος ζητά την άμεση ακύρωση της οδηγίας ΔΒ3Β/οικ.15043/17-6-2026, τουλάχιστον ως προς τον αποκλεισμό των ειδικών Εσωτερικής Παθολογίας από την επαναληπτική συνταγογράφηση της TSH. Παράλληλα, ζητά την αποφυγή στο μέλλον περαιτέρω περιορισμών στη συνταγογραφική δυνατότητα των ειδικών Παθολόγων χωρίς θεσμική διαβούλευση με τους αρμόδιους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η ΕΕΠΕ αναγνωρίζει ότι η ορθολογική διαχείριση των πόρων του συστήματος υγείας και ο περιορισμός της άσκοπης συνταγογράφησης αποτελούν θεμιτούς και αναγκαίους στόχους. Ωστόσο, τονίζει ότι αυτοί πρέπει να υπηρετούνται με επιστημονικά τεκμηριωμένα, αναλογικά και οριζόντια κριτήρια και όχι μέσω περιορισμών που αποκλείουν μια ολόκληρη ιατρική ειδικότητα από πράξεις που ανήκουν στο γνωστικό και εκπαιδευτικό της αντικείμενο. Η Εσωτερική Παθολογία αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας και ο ρόλος της πρέπει να ενισχύεται, όχι να κατακερματίζεται ή να συρρικνώνεται μέσω αποσπασματικών διοικητικών ρυθμίσεων.