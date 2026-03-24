Η κατάσταση για τους νεφροπαθείς στην Αίγινα φαίνεται να εξομαλύνεται, μετά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για νέα σύμβαση με τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού ΕΠΕ». Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, η διαδικασία προχώρησε άμεσα, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, δίνοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και κατοικούν στο νησί, καθώς διασφαλίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις θεραπείες τους στη συγκεκριμένη μονάδα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται, τουλάχιστον προς το παρόν, οι δυσκολίες και η ταλαιπωρία για μια ομάδα ασθενών που εξαρτάται από συστηματική και αυστηρά προγραμματισμένη ιατρική φροντίδα.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη σύμβαση είχε λυθεί τον Ιανουάριο του 2026, ύστερα από αίτημα της ίδιας της μονάδας στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Είχε προβλεφθεί μεταβατική περίοδος δύο μηνών για τη μετεγκατάσταση των ασθενών, η οποία ολοκληρωνόταν στις 20 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για νέα σύμβαση κατέληξαν σε θετικό αποτέλεσμα, με τον ΕΟΠΥΥ να τονίζει ότι τα οικονομικά ζητήματα που είχαν προκύψει αφορούσαν προγενέστερη περίοδο κατά την οποία η μονάδα δεν διατηρούσε σύμβαση με τον Οργανισμό.

Με τη νέα σύμβαση, οι ασθενείς αποφεύγουν πλέον τη μετακίνηση σε δομές εκτός νησιού, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» ή το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», που είχαν προταθεί ως εναλλακτικές λύσεις κατά την περίοδο της κρίσης. Επίσης, εκλείπει η ανάγκη ένταξης σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης κατ’ οίκον, το οποίο είχε επίσης προταθεί ως εναλλακτική επιλογή για τους ασθενείς που θα μπορούσαν να ενταχθούν υπό την καθοδήγηση των ιατρών του Τζανείου Νοσοκομείου.