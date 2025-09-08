Ένα νέο περιστατικό λάθους μετάγγισης αίματος, σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (Δευτέρας 8/9), αυτή τη φορά στην ιδιωτική κλινική «Ευρωκλινική». Λίγους μήνες πριν είχε σημειωθεί λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο με αποτέλεσμα να πεθάνει μια 62χρονη γυναίκα.

Νοσηλεύτρια χορήγησε κατά λάθος αίμα σε έναν 67χρονο. Ευτυχώς, το λάθος έγινε γρήγορα αντιληπτό από τη σύζυγο του ασθενούς, αλλά είχαν χορηγηθεί ήδη περίπου 40 ml. Η διαδικασία σταμάτησε και ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σταθερή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες παρακάμφθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η ανακοίνωσης της «Ευρωκλινικής» έχει ως εξής:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».