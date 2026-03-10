Το Πολυϊατρείο Medifirst Περιστερίου ενισχύει τις διαγνωστικές του δυνατότητες με την προσθήκη νέου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για τη χαρτογράφηση σπίλων (ελιές σώματος), προσφέροντας ακόμη πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη δερματολογική αξιολόγηση.

Η χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική δερματολογική εξέταση, καθώς μπορεί να εντοπίσει δερματικές αλλοιώσεις που δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθούν μόνο με τη χρήση δερματοσκοπίου, ακόμη και κάτω από την επιφανειακή στιβάδα του δέρματος. Πρόκειται για μία αξιόπιστη, ανώδυνη και μη επεμβατική διαδικασία, η οποία δεν επιβαρύνει τον οργανισμό και ενδείκνυται για την ασφαλή παρακολούθηση των σπίλων σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, η εξέταση αξιοποιεί ελεγχόμενες μορφές φωτός σε συνδυασμό με ψηφιακή τεχνολογία, καταγράφοντας και αναλύοντας με ακρίβεια τους σπίλους σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Μέσα από τη λεπτομερή απεικόνιση και τη σύγκριση με προηγούμενες ή μελλοντικές εξετάσεις, μπορούν να αναδειχθούν ακόμη και ανεπαίσθητες μεταβολές που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Με τη χαρτογράφηση σπίλων, ο δερματολόγος μπορεί με ασφάλεια να αξιολογήσει εάν ένας σπίλος είναι ακίνδυνος, χρειάζεται τακτική παρακολούθηση ή πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αφαίρεση δεν αποτελεί πάντοτε την ενδεδειγμένη λύση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο αριθμός των σπίλων είναι μεγάλος, καθώς συνοδεύεται από περίοδο ανάρρωσης και ενδέχεται να αφήσει αντιαισθητικά σημάδια. Σε περιπτώσεις που απαιτείται παρακολούθηση, η χαρτογράφηση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη συστηματική και τεκμηριωμένη ιατρική αξιολόγηση. Παράλληλα, η χαρτογράφηση συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη, καθώς οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται με ακρίβεια για την κατάσταση των σπίλων τους και για το εάν απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το Medifirst Περιστερίου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού αποτελεί ένα σύγχρονο Πολυϊατρείο στο οποίο συνεργάζονται ιατροί 17 διαφορετικών ειδικοτήτων. Η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση διασφαλίζει ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας εγγυάται ακρίβεια στη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπευτική διαχείριση, ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί αφαίρεση ενός ή περισσότερων σπίλων, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη συνεργασία δερματολόγων και γενικών χειρουργών, με την υποστήριξη οργανωμένης νοσηλευτικής υπηρεσίας.



Η κα Νικολέτα Θώδου, Medifirst Group Practices Leader, δήλωσε σχετικά: «Η στρατηγική μας επένδυση στο Medifirst Περιστερίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι η συγκεκριμένη μονάδα να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη Δυτική Αθήνα, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής και ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα. Η ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων ενισχύει ουσιαστικά τον προληπτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών μας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με ασφάλεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

Με όλες τις διαδικασίες σχεδιασμένες με προτεραιότητα την ασφάλεια, την ποιότητα και την άρτια εξυπηρέτηση, το Medifirst Περιστερίου προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας με υπευθυνότητα και υψηλά πρότυπα φροντίδας.