Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι για το παιδί μου» του Ινστιτούτου Prolepsis με την υποστήριξη της NN Hellas συνεχίζει δυναμικά και το 2026, προάγοντας την ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 97 εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 32.300 συμμετοχές.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται διαδικτυακά, προσφέροντας επιστημονική ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές και εργαλεία για ποικίλα θέματα ψυχικής υγείας. Tο πρόγραμμα έχει στόχο να ενδυναμώσει τους γονείς, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προκλήσεις ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τα παιδιά, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων ψυχοκοινωνικών πιέσεων.

Το 2025, ανταποκρινόμενο στο μεγάλο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις του προγράμματος, καθώς και στα αιτήματά τους για την ενίσχυση του ρόλου τους στο σχολείο και τη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας των παιδιών, αναπτύχθηκε η θεματική ενότητα με τίτλο «Καλλιεργώντας την Ψυχική Ανθεκτικότητα στο σχολείο».

Η συγκεκριμένη ενότητα υλοποιήθηκε πιλοτικά, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, και συνοδεύτηκε από προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για τους μαθητές.

Θεματικές που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια

Ο νέος κύκλος δράσεων για το 2026 εστιάζει σε θεματικές που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, όπως:

Ψυχική Ανθεκτικότητα του παιδιού και της οικογένειας

Κατανόηση της εφηβείας

Άγχος εξετάσεων

Διαχείριση απώλειας και πένθους

Οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ομάδα ψυχολόγων του Ινστιτούτου Prolepsis και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια, στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες.

Αναλυτικό πρόγραμμα Μαρτίου – Μαΐου 2026

11 & 18 Μαρτίου 2026 (18:00–19:00)

Βιωματικό Εργαστήριο: «Μιλάμε με τους ειδικούς για την Ψυχική Ανθεκτικότητα του παιδιού και της Οικογένειας»

1 Απριλίου 2026 (18:00–19:00)

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Κατανόηση της Εφηβείας»

6 & 22 Απριλίου 2026 (18:00–19:00)

Βιωματικό Εργαστήριο: «Κατανόηση της Εφηβείας»

29 Απριλίου 2026 (18:00–19:00)

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Άγχος Εξετάσεων»

6 & 11 Μαΐου 2026 (18:00–19:00)

Βιωματικό Εργαστήριο: «Άγχος Εξετάσεων»

Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο θα ακολουθήσουν νέες εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με τη διαχείριση απώλειας και πένθους, ενώ τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις και σε νέες θεματικές ενότητες, ενώ μέχρι το τέλος του έτος θα αναπτυχθούν επιπλέον δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για εκπαιδευτικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το αναλυτικό πρόγραμμα και να πραγματοποιήσουν δωρεάν εγγραφή στις δράσεις μέσω της πλατφόρμας noiazomai.prolepsis.gr. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης, έγκυρο και πλούσιο ενημερωτικό υλικό για σειρά ζητημάτων όπως: εκφοβισμός, εξαρτήσεις, οριοθέτηση, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.ά. Παράλληλα, περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, καθώς και προτάσεις για παιχνίδια, βιβλία και ταινίες που λειτουργούν ως εργαλεία ενίσχυσης της ψυχικής υγείας.