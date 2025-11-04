Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 εγκαινιάστηκε νέος θάλαμος χημειοθεραπειών και ανοσολογικών θεραπειών στην Ογκολογική-Αιματολογική Μονάδα και Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα.

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης και συγκεκριμένα της Διοικήτριας κας Ελπινίκης Ταβιανάτου και της Αναπληρώτριας Διοικήτριας κας Ευσταθίας Κατοίκου, καθώς και του Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής Καθηγητή Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Kind Things της κας Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση δώρισε 6 νέες υπερσύγχρονες καρέκλες χημειοθεραπείας για την υποστήριξη του σημαντικού έργου και της καθημερινής λειτουργίας της Μονάδας με σκοπό την εξυπηρέτηση των Ογκολογικών ασθενών.

Η διαμόρφωση του χώρου αυτού πραγματοποιήθηκε με κονδύλια που διέθεσε η Διοίκηση του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα και με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ο νέος θάλαμος χημειοθεραπείας θα λειτουργεί με βάση όλα τα σύγχρονα πρότυπα και αναμένεται να εξυπηρετεί περισσότερους από 30 ασθενείς ημερησίως, γεγονός που θα διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό το έργο της Μονάδας και θα περιορίσει σημαντικά τον ενδεχόμενο χρόνο αναμονής των ασθενών.

Κλινικό έργο: Η Μονάδα προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση που αφορά στην διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με συμπαγείς όγκους (με έμφαση στον καρκίνο μαστού, στο γυναικολογικό καρκίνο και στον ουροποιογεννητικό καρκίνο) και αιματολογικές κακοήθειες (με έμφαση στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και τα λεμφώματα).

i. Σε μηνιαία βάση γίνονται περίπου 2,000 εισαγωγές και σε ετήσια βάση περισσότερες από 23,000 εισαγωγές στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χορήγηση θεραπείας καθώς και για παρακολούθηση ασθενών με αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις ή για διεξαγωγή βιοψιών ή άλλων παρεμβατικών ιατρικών πράξεων. Περίπου 800 ασθενείς είναι ενταγμένοι σε κλινικά πρωτόκολλα κάθε έτος (500 με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και 300 με συμπαγείς όγκους).

ii. Περιγραφή των περιστατικών: Πολλαπλούν μυέλωμα (Συμπτωματικό και Ασυμπτωματικό), Μακροσφαιριναιμία Waldenström, AL, ATTR και άλλες μορφές αμυλοείδωσης, Λεμφώματα, Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια Αδιευκρίνιστης Σημασίας, Μαστοκυττάρωση, Καρκίνος Μαστού, Γυναικολογικός Καρκίνος, Ουροποιογεννητικός Καρκίνος, Καρκίνος Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος, Γαστρεντερικός Καρκίνος, Καρκίνος Πνεύμονα, Νεοπλάσματα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Καρκίνος Θυρεοειδούς.

Εξοπλισμός – εξετάσεις που διενεργούνται: Καθημερινά πραγματοποιούνται 6-8 αναρροφήσεις/βιοψίες μυελού για μυελόγραμμα, οστεομυελική βιοψία και εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου κατά τη διάγνωση, την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία και του βάθους της ύφεσης και την αξιολόγηση της υποτροπής ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. Άλλες συχνές διαγνωστικές πράξεις (3-4/εβδομαδιαίως) αφορούν βιοψίες λίπους για διάγνωση αμυλοείδωσης. Επιπλέον 4-5 φορές εβδομαδιαίως πραγματοποιούνται ανακουφιστικές εκκενωτικές παρακεντήσεις ασκιτικού και πλευριτικού υγρού σε ασθενείς με συμπαγείς κακοήθεις και άλλες παρεμβατικές ανακουφιστικές ή θεραπευτικές πράξεις (π.χ ενδοραχιαία χορήγηση χημειοθεραπείας).