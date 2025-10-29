Ζητήματα για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), την παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δαπάνης και τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας, αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, με τα 112 άρθρα του ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας το οποίο εισάγεται, για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

Αναφορικά με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τους γιατρούς που υπηρετούν σε αυτό, με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

-Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των νοσοκομείων από τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών πριν από την αποστολή τους προς τον εποπτεύοντα υπουργό, προς έγκριση.

-Προστίθενται ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία στις χώρες που απονέμουν τίτλους ιατρικής εξειδίκευσης οι οποίοι αναγνωρίζονται, με εξαιρετική διαδικασία, ως αντίστοιχοι εκείνων που έχουν θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα.

-Παρέχεται και στους ιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) η δυνατότητα να ασκούν ιδιωτικό έργο σε χρόνο εκτός του τακτικού ωραρίου τους και των εφημεριών, και, ιδίως, να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο και να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτική θεραπευτική ή διαγνωστική δομή.

-Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη σύσταση ειδικής ακαδημαϊκής μονάδας Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας.

-Παρέχεται και στο επικουρικό προσωπικό των δημόσιων και λοιπών οριζόμενων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας η δυνατότητα να ασκούν, κατόπιν αδείας, ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή, «εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους, δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους και δεν αφορά σε κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας και συμμετοχή σε εταιρείες».

-Ορίζεται ότι «οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας» των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) δύνανται, βάσει κοινής υπουργικής απόφασης, «να παραχωρούνται άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο», «για συγκεκριμένο διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης με την εκάστοτε διάρκεια της διάθεσης παράταση», «για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία» τους, «τις ανάγκες σε προσωπικό και τις επιχειρησιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

-Θεσπίζονται ειδικοί όροι δόμησης και χρήσεις γης για την ανέγερση νοσοκομείου στην Κω.

-Καθορίζεται, κατά παρέκκλιση, ειδική κατηγορία χρήσης γης, για την εγκατάσταση της Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Γρεβενών, τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών και τη Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών.

-Εισάγεται εξαιρετική διαδικασία για την, έως την 31η.12.2031, ανανέωση της άδειας λειτουργίας ήδη λειτουργουσών, από, τουλάχιστον, πενταετίας, Δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών.

-Ρυθμίζονται, εκ νέου, ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιατρών επί της βάσης δεδομένων των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων, οι οποίες διασυνδέονται ηλεκτρονικά σε σύστημα ενιαίας λειτουργίας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

-Καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας» και μετατρέπεται η οργανική μονάδα της έδρας του όπως και η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του σε αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπό την επωνυμία, αντίστοιχα, «Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας» και «Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών».

-Καθορίζεται, εκ νέου, η συγκρότηση του ΔΣ των αυτοτελών και διασυνδεόμενων νοσοκομείων με έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) ανεπτυγμένες κλίνες καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων διοίκησης των υγειονομικών περιφερειών και των νοσοκομείων.

-Καθορίζεται η συγκρότηση των συμβουλίων που εξετάζουν τις αιτήσεις ένταξης ιατρών και οδοντιάτρων, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

-Εισάγεται η δυνατότητα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. να εγκαθιστούν ορισμένες υπηρεσίες τους σε εξωτερικά παραρτήματα.

-Ρυθμίζονται ζητήματα πρόσβασης των επισκεπτών υγείας σε μητρώα εμβολιασμών καθώς και ζητήματα νομιμοποίησης αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδομάτων ευθύνης που έχουν εισπραχθεί από τους εργαζομένους του ν.π.δ.δ. υπό την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης» και διαγραφής απαιτήσεων των νοσοκομείων έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Αναφορικά με τη φαρμακευτική δαπάνη και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

-Επέρχονται τροποποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, κατά τρόπον ώστε να ενταχθεί από την 1η.1.2025 ο «Λογαριασμός Υγείας Μελών Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Λ.Υ.Μ.-Σ.Ο.Ε.Λ.) στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων οικονομικού χαρακτήρα για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, με αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατάξεων, να διαμορφωθεί, εκ νέου, ο μηχανισμός υπολογισμού και αυτόματης επιστροφής (rebate – clawback) μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε. και να ορισθεί άμεσος συμψηφισμός απαιτήσεων μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και τη διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Α.Τ.Υ.) προς τον σκοπό εναρμόνισης του εθνικού πλαισίου με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2282 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ» (ΕΕ L 458 της 22.12.2021, σελ. 1-32), ιδίως ως προς τη συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις και κλινικές αξιολογήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συνεκτίμηση των σχετικών εκθέσεων κατά τις εθνικές αξιολογήσεις.

-Επέρχονται τροποποιήσεις κατά τρόπον ώστε να προβλέπεται ότι, για την περίοδο 2023-2030, τα επιτρεπόμενα όρια φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υπηρεσιών υγείας αναπροσαρμόζονται βάσει της ετήσιας μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, με πρόσθετη προσαύξηση ύψους εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ για καθένα από τα έτη 2026-2030· ειδικά, για το έτος 2025, το όριο της δαπάνης υπηρεσιών υγείας ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (1.698.000.000) ευρώ, ενώ, για το έτος 2024, προβλέπεται ότι το κόστος αδιάθετων ή επιστραφέντων εμβολίων κατά της γρίπης δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback). Επίσης, εισάγεται δυνατότητα συμψηφισμού των επιστρεφόμενων, με πιστωτικά τιμολόγια, ποσών μέσω clawback, με την έκδοση χρεωστικών τιμολογίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

-Τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο, κατά τρόπον ώστε να προβλέπεται, ιδίως, η εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης και για γνωματεύσεις και παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία εκδίδονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, χωρίς ανάγκη εκτύπωσης ή θεώρησης από ελεγκτή ιατρό, ενώ καθιερώνεται η υποχρέωση ταυτοποίησης του δικαιούχου με τη χρήση μοναδικού κωδικού εκτέλεσης (One Time Password – OTP).

-Εντάσσονται οι ιατροί ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής στον κατάλογο γνωμοδοτούντων ιατρών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), με αποζημίωση ανά φάκελο από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διά της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων συνεργασίας με νοσοκομεία, παρόχους υγείας και φορείς εντός ή εκτός Ε.Ε., για την κάλυψη αναγκών των δικαιούχων περίθαλψης.

-Εξειδικεύονται οι δείκτες ελέγχου συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Εισάγεται η δυνατότητα επανέκδοσης βεβαιώσεων ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) εξαμήνου προηγούμενου έτους σε παρόχους για τους οποίους ήρθησαν οι λόγοι εκπρόθεσμης υποβολής δαπανών.

-Ρυθμίζεται η διαδικασία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της περιόδου 2015-2020, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, προς φορείς της Ε.Ε., και ορίζεται ότι, για τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου δαπανών, το υπερβάλλον ποσό βαρύνει τους κατασκευαστές ή, αναλόγως, τους εισαγωγείς, διανομείς ή προμηθευτές. Ορίζεται, επίσης, ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταγογράφησης με εμπορική ονομασία και εκείνων κατά τις οποίες υφίσταται επιλογή του ασθενούς για χορήγηση του φαρμάκου αναφοράς και προβλέπεται η καταβολή τέλους διαπραγμάτευσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, και από παρόχους που δεν συμμετείχαν στη σχετική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των τιμών αποζημίωσης υπηρεσιών υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, αλλά προσχωρούν εκ των υστέρων στα αποτελέσματά της.

-Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την υπαγωγή των εξετάσεων βιοδεικτών στη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018, τον καθορισμό των κριτηρίων και της μεθόδου αξιολόγησης των εξετάσεων αυτών, τις εγκρίσεις πολυετών αναλήψεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την προχορήγηση φαρμάκων καθώς και την αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών για τη διαδικασία εξαγωγής παραγόμενων τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.

-Θεσπίζεται ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον προγραμματισμό συνεδριών (ραντεβού) με παρόχους υγείας, η χρήση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη λειτουργία της.

-Παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, πλην του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, καθώς και των κλάδων υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τους δικαιούχους τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Αναφορικά με το προσωπικό του υπουργείου Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς, με το νομοσχέδιο:

-διευρύνεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία, για ένα έτος, των ιατρών κλάδου του Ε.Σ.Υ., των ιατρών δημόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. και των οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., κατά τα ειδικότερον οριζόμενα, «για την άσκηση αποκλειστικά κλινικού ή εργαστηριακού έργου, χωρίς άσκηση διευθυντικών ή διοικητικών καθηκόντων».

-ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) ή σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

-Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την πρόσληψη ιατρών ειδικευμένων, οδοντιάτρων και λοιπών επαγγελματιών υγείας σε προσωποπαγείς θέσεις επί θητεία.

-ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην πρόσληψη επικουρικού, πλην ιατρών, προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών καταλόγων που διατηρούνται στις Δ.Υ.Πε., όπως και στη δυνατότητα πρόσληψης (με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) επικουρικών ιατρών και στη διαδικασία τοποθέτησής τους στον Ε.Ο.Δ.Υ. για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών στελέχωσης των δομών του, μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων που τηρούνται στις οικείες Υ.Πε.

-θεσπίζεται η δυνατότητα απόσπασης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και βιολόγων κλάδου ΠΕ Βιολόγων/ειδικότητας Βιολόγων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Εργαστηρίου Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας των Μεταμοσχεύσεων.

-επέρχεται τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου, περί εργαστηριακής παρακολούθησης των HIV οροθετικών ασθενών, και συνιστώνται, στα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια των Κέντρων Αναφοράς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έξι (6) και τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.),

-ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., Κέντρων Υγείας και του Ε.Ο.Π.Α.Ε., «εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους», μέσω επαγγελματιών συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα,

– καθορίζονται, εκ νέου, οι δυνητικά ωφελούμενοι, από το προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκπαιδευτικής άδειας, όπως και οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

-τίθεται απαγόρευση μετάταξης ή απόσπασης ή οποιασδήποτε «άλλης μετακίνησης» υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, μέχρι την 31η.12.2026, με εξαίρεση αιτήσεις μετάταξης «υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) που έχουν ήδη υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος παρόντος».

-καθορίζονται, εκ νέου, οι περιπτώσεις και η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής φαρμακείων από την υποχρέωση διημερεύσεων ή διανυκτερεύσεων, και τίθεται ρητή απαγόρευση για τη χορήγηση απαλλαγής σε περίπτωση τήρησης διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων.

-ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

-επέρχεται τροποποίηση σχετικά με τη δυνατότητα παροχής στο προσωπικό του Ε.Ο.Φ. κινήτρου απόδοσης ανά έτος.

-προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού (μόνιμου, Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., με απόφαση Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών αναγκών.

-ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού του Ε.Ο.Π.Α.Ε. που έχει προσληφθεί ως μερικής απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου, κατόπιν αίτησής του, και σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του φορέα, να τρέπονται οι συμβάσεις σε πλήρους απασχόλησης.

Λοιπές ρυθμίσεις:

-καταργείται η προθεσμία της 1ης/6/2025 για την εγγραφή σε προσωπικό γιατρό. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, με την εν λόγω ρύθμιση, «αντιμετωπίζεται η ανάγκη ενιαίας και συνεχούς λειτουργίας του συστήματος εγγραφής σε προσωπικό ιατρό, καθώς και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας μέσω αυτού. Η κατάργηση της προθεσμίας της 1ης.6.2025 επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και των διαδικασιών που αφορούν στην εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, με σκοπό την ολοκληρωμένη εγγραφή του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος του πληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ανεξαρτήτως χρονικής συγκυρίας, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η συνεχής βελτίωση του Ε.Σ.Υ.».

-καθορίζονται, εκ νέου οι φορείς παροχής κατ’ οίκον νοσηλείας, πέραν των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ., οι προϋποθέσεις ανάπτυξης των υπηρεσιών, ο τρόπος αποζημίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, «στόχος της ρύθμισης είναι ο ρητός και εξαντλητικός καθορισμός των κατηγοριών των φορέων που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες Κ.Ο.Ν. εκτός του Ε.Σ.Υ., με διαχωρισμό τους σε πέντε (5) διακριτές ομάδες. Αυτός ο σαφής διαχωρισμός καλύπτει πλήρως το φάσμα των υποψήφιων παρόχων υπηρεσιών Κ.Ο.Ν., αποτρέποντας αυθαιρεσίες και νομικές αμφιβολίες ως προς το ποιος έχει την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών. Παράλληλα, τίθεται ως βασική προϋπόθεση για όλους τους φορείς ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου επαγγελματία υγείας, εξασφαλίζοντας την επιστημονική εγκυρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος, προβλέπεται ότι για τις μονάδες Κ.Ο.Ν. απαιτείται έγκριση ή βεβαίωση λειτουργίας και ότι υπόκεινται σε προληπτικό διοικητικό έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους».

-καθορίζεται, εκ νέου το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.). Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, με την συγκεκριμένη ρύθμιση, «παρέχεται η δυνατότητα στις αυτοτελείς Μονάδες Ημερησίας Νοσηλείας να διενεργούν όλα τα είδη αναισθησίας, πέραν της τοπικής που ίσχυε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τις μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το φάσμα των εκτελούμενων επεμβάσεων και επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση της φιλοσοφίας της χειρουργικής μιας ημέρας, προς όφελος των ασθενών και του Ε.Σ.Υ».

-ρυθμίζεται, εκ νέου, η λειτουργία των μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης.

-ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις της κατ’ εξαίρεση αύξησης κλινών των ιδιωτικών κλινικών του π.δ. 235/2000.

-επέρχεται τροποποίηση σχετικά με τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με εργαστήρια αισθητικής, διαιτολογικά γραφεία, πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, εφόσον τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας (βεβαίωση λειτουργίας ή γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας) εκάστου των συστεγαζόμενων φορέων, εργαστηρίων, γραφείων, ή καταστημάτων.

-ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών «εντός κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων και εγκαταστάσεων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας».

-παρατείνεται η ισχύς σχετικών με την προστασία της δημόσιας υγείας διατάξεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)

-επέρχεται τροποποίηση στο υφιστάμενο πλαίσιο προκειμένου και τα αιρετά μέλη του Κ.Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος υπό την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν ν.π.ι.δ.» να απολαύουν του ακαταδιώκτου (δεν υπέχουν ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη) για πράξεις και παραλείψεις που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές, εργοδοτικές υποχρεώσεις αλλά και για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της «προσωρινής θητείας τους», ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους, εξαιρουμένης της περίπτωσης δόλου ή βαρειάς αμέλειας.

-Ρυθμίζεται, εκ νέου, η διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Στην εισηγητική έκθεση διευκρινίζεται ότι με την τιθέμενη ρύθμιση, καλύπτεται η ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλου κτιρίου για την αντιμετώπιση των αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων του Ε.Ο.Δ.Υ., ώστε να μπορεί να εκπληρώνει αποτελεσματικά όλες τις αρμοδιότητές του. Στο νέο κτίριο προβλέπεται η δημιουργία συντονιστικού κέντρου για τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) και η εγκατάσταση των εκατόν πενήντα (150) νέων εργαζομένων του οργανισμού. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ένταξη του Ε.Ο.Δ.Υ. στην προβλεπόμενη εξαίρεση, καθώς ήδη έχουν αποβεί άκαρπες τρεις (3) διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μίσθωση κτιρίου, εξαιτίας των υψηλών τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται.

-καθορίζεται, εκ νέου, το πλαίσιο των διοικητικών μέτρων τα οποία δύνανται να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές, εφόσον διαπιστωθεί «μη συμμόρφωση που θίγει ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία, τη λειτουργικότητα των συστημάτων σήμανσης και καταγραφής των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων».

-καθορίζεται, εκ νέου, το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που δύνανται να επιβάλλονται λόγω «μη συμμόρφωσης στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών».

