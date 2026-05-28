Ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός, ο νοροϊός, προκαλεί συναγερμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», με πάνω από 25 υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς να εμφανίζουν συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας. Πίσω από το υγειονομικό περιστατικό, όμως, αναδύεται ένα διαχρονικό και βαθύτερο πρόβλημα: η μόνιμη υπερπληρότητα και τα ατέλειωτα ράντζα που μετατρέπουν τους διαδρόμους του νοσοκομείου σε επικίνδυνο χωνευτήρι μικροβίων.

Η κλινική εκδήλωση ξεκίνησε στις 21 Μαΐου από τη Νευροχειρουργική Κλινική. Μέχρι τις 26 Μαΐου είχαν καταγραφεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό, ασθενείς και συνοδούς. Από αυτά, τα 9 επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά ως νοροϊός (5 ασθενείς και 4 μέλη του προσωπικού), ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται υπό διερεύνηση ή είναι ήδη αρνητικά.

Παρά την ταχεία διασπορά, η διοίκηση και ο ΕΟΔΥ υποστηρίζουν πως η κατάσταση δεν είναι ανεξέλεγκτη και ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Σημειώνεται ότι από τα μέχρι τώρα καταγεγραμμένα περιστατικά, δεν χρειάστηκε κανένας εργαζόμενος να νοσηλευθεί λόγω της λοίμωξης. Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, ωστόσο, είναι κατηγορηματικό: η διασπορά του ιού δεν είναι τυχαία. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η διασπορά του ιού βρίσκει γόνιμο έδαφος στην υποστελέχωση, στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και στη μόνιμη υπερπληρότητα που πνίγει το νοσοκομείο τα τελευταία 13 χρόνια.

Κύκλοι της διοίκησης απορρίπτουν τις καταγγελίες, διαβεβαιώνοντας ότι μεριμνούν για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων πρόληψης, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, και ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Συνδικαλιστές και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για «υγειονομική βόμβα», ρίχνοντας το βάρος της ευθύνης στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, τοποθετεί το περιστατικό σε μια διαφορετική βάση, λέγοντας ότι τα κρούσματα νοροϊού είναι πάρα πολύ συνηθισμένη κατάσταση διεθνώς, λέγοντας ότι η επιτροπή λοιμώξεων ξέρει να την αντιμετωπίσει. «Δεν είναι κάτι περίεργο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων του «Αττικόν» δεν μπορούν να αγνοηθούν. Δεν είναι η πρώτη ούτε πιθανότατα η τελευταία φορά που το διαχρονικό ζήτημα των ράντζων «συναντά» επιδημιολογικές προκλήσεις. Η μήνυση που έχει καταθέσει το Σωματείο εδώ και έξι μήνες για τα ράντζα παραμένει εκκρεμής.