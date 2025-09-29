Με πρωταρχικό στόχο τη μείωση χρόνου αναμονής και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών που λαμβάνουν καθημερινά χημειοθεραπεία στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Μεταξά, λειτουργούν 6 νέες κλίνες από σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μιας σειράς πιλοτικών μέτρων, που στόχο έχουν τη σημαντική μείωση του συνολικού χρόνου αναμονής των ασθενών, από τη στιγμή που εισέρχονται στο Νοσοκομείο μέχρι την ώρα που λαμβάνουν το εξιτήριό τους.

Με αφορμή αύξηση της δύναμης της ΜΗΝ του Νοσοκομείου Μεταξά μετά από δεκαετίες, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος δήλωσε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα:

«Ξημέρωσε μια ακόμα σημαντική ημέρα για το Νοσοκομείο Μεταξά, καθώς μετά από δεκαετίες, η δυναμική της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας όπου και λαμβάνουν τη θεραπεία τους καθημερινά οι ογκολογικοί ασθενείς μας, αυξήθηκε κατά 6 κλίνες! Δηλαδή από τις 37, πλέον διαθέτουμε 43! Στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών, που έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά και τη βοήθεια της τεχνολογίας, είμαι πεπεισμένος ότι σε λίγο καιρό από σήμερα θα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Στο επίκεντρό μας πάντα βρίσκεται ο ογκολογικός ασθενής και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται για την δική του εξυπηρέτηση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την προϊσταμένη της ΜΗΝ Ιωάννα Κωστσιούμπα και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί χωρίς τη δική τους πολύτιμη συμβολή δε θα ήμασταν το ίδιο αποτελεσματικοί».