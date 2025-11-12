Προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο αποτελούσε ζητούμενο εδώ και δεκαετίες για το Νοσοκομείο Μεταξά.

Το νέο ΤΕΠ αναμένεται να δοθεί προς χρήση μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ θα διαθέτει αυτόνομη είσοδο, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Ένα ΤΕΠ που θα πληροί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, με ανεξάρτητη είσοδο και τήρηση της ιδιωτικότητας καθώς δε θα διασχίζουν πλέον διαδρόμους νοσοκομείων για την είσοδο στο ΤΕΠ ή για την πραγματοποίηση κάποιας ακτινολογικής εξέτασης. Ένα ΤΕΠ 3πλάσια έκταση από το σημερινό! Για αυτό το σκοπό εργαζόμαστε σκληρά εδώ και αρκετό καιρό, από την ημέρα που ανέλαβα καθήκοντα Διοικητή το Σεπτέμβρη του 2023 και έπρεπε να προβούμε σε αλλαγές του αρχικού σχεδιασμού, επ’ ωφελεία των ογκολογικών ασθενών μας.Ευχαριστώ προσωπικά τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ροϊλό, τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ κ. Καραγιώργη καθώς και την αεικίνητη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας μας Evangelia Vasileiadou, την ανάδοχο εταιρία για την εξαιρετική συνεργασία, αλλά και όλους τους συνεργάτες μου που συνέβαλαν στο σχεδιασμό και συμβάλλουν καθημερινά στην υλοποίηση, ενός ακόμα εμβληματικού έργου για το Νοσοκομείο Μεταξά».