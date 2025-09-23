Πρώτο στην αξιολόγηση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) κατατάσσεται το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, λόγω των ειδικών διαδικασιών που εφαρμόζει για την πρόληψη των λαθών και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η παροχή ποιοτικής φροντίδας με προτυποποιημένες διαδικασίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και την ισχυρή δέσμευση της Διοίκησης για στοχευμένη επένδυση στην ποιότητα. Από τα 60 νοσοκομεία που έχουν αξιολογηθεί, το Παπαγεωργίου έχει ξεχωρίσει σε κρίσιμες λειτουργίες του, που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές, αλλά και τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία, σε σχέση κυρίως με την ασφάλεια των ασθενών.

Σημαντικά είναι τα μέτρα που εφαρμόζει το Νοσοκομείο για την αποτροπή προβλέψιμων βλαβών, ειδικά στους μικρούς ασθενείς, όπως η ταυτοποίηση των ασθενών με βραχιολάκι, η χορήγηση ειδικής κάρτας παραμονής στους συνοδούς και το ειδικό καρτελάκι στο προσωπικό, η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για επείγουσες καταστάσεις, όπως η αρπαγή μικρών ασθενών.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο επιχειρησιακό σχέδιο «Ασφαλές Νοσοκομείο», που εκπονήθηκε από τον ΟΔΙΠΥ και χρησιμοποιεί έξι χρωματικούς κωδικούς που αντιστοιχούν σε επείγουσες καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Χρήστος Νέστορας στον χαιρετισμό του, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι το καλύτερο σύμφωνα με την μέχρι σήμερα αξιολόγηση των ευρημάτων, στο πλαίσιο της συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων από τη λειτουργία των φορέων του ΕΣΥ.