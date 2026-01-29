Η Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) χορήγησε άδεια κυκλοφορίας για το σχήμα υψηλής δόσης του nusinersen, το οποίο περιλαμβάνει δόσεις 50 mg/5 mL και 28 mg/5 mL, για τη θεραπεία της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας που συνδέεται με το χρωμόσωμα 5q (5q SMA). Η 5q SMA είναι η συχνότερη μορφή της νόσου και αντιπροσωπεύει περίπου το 95% όλων των περιστατικών SMA.2 Η άδεια κυκλοφορίας του nusinersen στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και το σχήμα υψηλής δόσης. Το νέο σχήμα υψηλής δόσης περιλαμβάνει ένα ταχύτερο σχήμα εφόδου, με δύο δόσεις φόρτισης των 50 mg που χορηγούνται σε μεσοδιάστημα 14 ημερών, ακολουθούμενες από δόσεις συντήρησης των 28 mg κάθε τέσσερις μήνες. Άτομα που μεταβαίνουν από τη δόση των 12 mg στην υψηλή δόση θα λάβουν μία δόση των 50 mg αντί της επόμενης δόσης των 12 mg και θα συνεχίσουν με δόσεις συντήρησης των 28 mg κάθε τέσσερις μήνες. Το nusinersen προορίζεται για ενδορραχιαία χορήγηση μέσω οσφυονωτιαίας παρακέντησης από επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στη διενέργεια της διαδικασίας.

«Από την έγκρισή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017, το nusinersen έχει συμβάλει στον καθορισμό ενός νέου προτύπου στη φροντίδα των ασθενών και έχει χορηγηθεί σε περισσότερα από 10.000 βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες παγκοσμίως», δήλωσε η Priya Singhal, M.D., M.P.H., Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του τμήματος Ανάπτυξης της Biogen. «Είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε το σχήμα υψηλής δόσης του nusinersen, το οποίο αναπτύξαμε για να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες των ατόμων που ζουν με SMA, και δεσμευόμαστε να το διαθέσουμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα της SMA το συντομότερο δυνατό. Είμαστε ευγνώμονες προς την κοινότητα της SMA, η συμβολή της οποίας υπήρξε καθοριστική για την έγκριση αυτή.»

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε δεδομένα από τη μελέτη DEVOTE Φάσης 2/3, η οποία αποτελείται από τρία μέρη, καθώς και από τη συνεχιζόμενη μακροχρόνια μελέτη επέκτασης. Τα αποτελέσματα από τη βασική κοόρτη της μελέτης κατέδειξαν ότι συμπτωματικά βρέφη που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, τα οποία έλαβαν το σχήμα υψηλής δόσης του nusinersen, παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην κινητική λειτουργία, όπως αυτή αξιολογήθηκε με τη Δοκιμασία Βρεφών με Νευρομυϊκές Διαταραχές του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Philadelphia (CHOP-INTEND), σε σύγκριση με μια προκαθορισμένη αντιστοιχισμένη ομάδα εικονικού φαρμάκου (χωρίς θεραπεία) από τη μελέτη ENDEAR* (μέση διαφορά: 26,19 βαθμοί· +15,1 έναντι −11,1, p<0,0001). Βελτιώσεις στην κινητική λειτουργία παρατηρήθηκαν επίσης στην κοόρτη ανοιχτής παρακολούθησης, η οποία περιλάμβανε άτομα διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών τύπων SMA, που μετέβησαν από το σχήμα χαμηλής δόσης. Οι συμμετέχοντες αυτοί παρουσίασαν μέση βελτίωση κατά 1,8 βαθμούς [SD 3,99] στη Διερυμένη Κλίμακα Λειτουργικής Κινητικότητας του Hammersmith, από την έναρξη της μελέτης έως την Ημέρα 302.1

«Τα αποτελέσματα της DEVOTE παρέχουν ενθαρρυντικά δεδομένα ότι αυτή η νέα επιλογή δοσολογίας θα μπορούσε να προσφέρει κλινικά σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα, με προφίλ ασφάλειας που συνάδει γενικά με εκείνο του σχήματος δοσολογίας των 12 mg», ανέφερε ο Eugenio Mercuri, M.D., Ph.D., Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης, Ιταλία. «Έχω διαπιστώσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη θεραπεία της SMA, ωστόσο είναι σαφές ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Η έγκριση του σχήματος υψηλής δόσης του nusinersen από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και για την περαιτέρω εξέλιξη της φροντίδας των ατόμων με SMA.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, το σχήμα υψηλής δόσης ήταν γενικά καλά ανεκτό, ενώ οι ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν συνάδουν με την SMA και το γνωστό προφίλ ασφάλειας του nusinersen. Κατά τη μακροχρόνια μελέτη επέκτασης, δεν παρατηρήθηκαν νέα ζητήματα ασφάλειας με τη συνεχιζόμενη χρήση του nusinersen υψηλής δόσης. Στη μελέτη DEVOTE, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον 10% των συμμετεχόντων που έλαβαν το σχήμα υψηλής δόσης και εμφανίστηκαν με συχνότητα τουλάχιστον 5% μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη ομάδα εικονικού φαρμάκου ήταν η πνευμονία, η COVID-19, η πνευμονία από εισρόφηση και η δυσθρεψία.1

Οι ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση του nusinersen περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά τη διαδικασία της οσφυονωτιαίας παρακέντησης, χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων και διαταραχές της πήξης του αίματος, νεφρική τοξικότητα και υδροκέφαλο (υπερβολική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον εγκέφαλο).3

«Ως κοινότητα, αναγνωρίζουμε τη σημασία των εξελίξεων που διευρύνουν τις διαθέσιμες επιλογές για τα άτομα που ζουν με SMA και ενισχύουν τη συνεχιζόμενη καινοτομία στη φροντίδα της νόσου», δήλωσε η Nicole Gusset, Διευθύνουσα Σύμβουλος της SMA Europe. «Η έγκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της διαρκούς έρευνας και επένδυσης και συμβάλλει στη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο εξατομικευμένη φροντίδα της SMA με την πάροδο του χρόνου.»

Η επικαιροποιημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση www.ema.europa.eu.

Το σχήμα υψηλής δόσης του nusinersen έχει επίσης εγκριθεί στην Ιαπωνία και τελεί υπό αξιολόγηση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ενώ η απόφαση αναμένεται έως τις 3 Απριλίου 2026. Η Biogen συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως για την προώθηση αυτής της πρόσθετης επιλογής δοσολογίας για τα άτομα με SMA.

*Η ENDEAR είναι μία από τις δύο βασικές μελέτες που αποτέλεσαν τη βάση για τις ρυθμιστικές εγκρίσεις του nusinersen στη δόση των 12 mg.

Σχετικά με τη Μελέτη DEVOTE1

Η DEVOTE ήταν μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη Φάσης 2/3 με κλιμάκωση δόσης, η οποία σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας του nusinersen όταν χορηγείται σε υψηλότερη δόση (50/28 mg). Στη μελέτη εντάχθηκαν 145 συμμετέχοντες διαφορετικών ηλικιών και τύπων SMA, σε περίπου 42 κέντρα παγκοσμίως. Η DEVOTE περιλάμβανε μια κοόρτη ανοιχτής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της ασφάλειας (Μέρος Α), μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη κοόρτη θεραπείας με δραστικό συγκριτικό παράγοντα (Μέρος Β), και στη συνέχεια, μια κοόρτη θεραπείας ανοιχτής παρακολούθησης (Μέρος Γ), με στόχο την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της μετάβασης των συμμετεχόντων από την εγκεκριμένη δόση των 12 mg nusinersen στο σχήμα υψηλότερης δόσης που εξετάστηκε στη μελέτη.

Το Μέρος Β περιλάμβανε μια κύρια κοόρτη ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με SMA βρεφικής έναρξης (n=75), καθώς και μια υποστηρικτική κοόρτη ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με SMA μεταγενέστερης έναρξης (n=24). Το κύριο τελικό σημείο του Μέρους Β αξιολόγησε τη μεταβολή στην κλίμακα CHOP-INTEND από την έναρξη της μελέτης στους έξι μήνες, συγκρίνοντας το σχήμα υψηλής δόσης του nusinersen με μια αντιστοιχισμένη ομάδα ελέγχου χωρίς θεραπεία από τη μελέτη ENDEAR Φάσης 3. Η ENDEAR είναι μία από τις δύο βασικές μελέτες που αποτέλεσαν τη βάση για τις ρυθμιστικές εγκρίσεις του nusinersen στη δόση των 12 mg.

Το Μέρος Γ περιλάμβανε μια αξιολόγηση ανοιχτής παρακολούθησης του σχήματος υψηλότερης δόσης σε παιδιά και ενήλικες που μετέβησαν από nusinersen 12 mg στο σχήμα 50/28 mg (n=40).

Σχετικά με το nusinersen

Το σχήμα υψηλής δόσης του nusinersen, το οποίο περιλαμβάνει ενέσεις 50 mg/5 mL και 28 mg/5 mL, έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία για τη θεραπεία βρεφών, παιδιών και ενηλίκων με νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA). Το σχήμα υψηλής δόσης του nusinersen τελεί επί του παρόντος υπό αξιολόγηση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), με την απόφαση να αναμένεται έως τις 3 Απριλίου 2026. Το nusinersen 12 mg/5 mL σε μορφή ένεσης είναι εγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της SMA σε περισσότερες από 71 χώρες.4

Το σχήμα χαμηλής δόσης του nusinersen έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα σε όλες τις ηλικίες και τους τύπους SMA, με ένα καλά εδραιωμένο προφίλ ασφάλειας που βασίζεται σε δεδομένα ασθενών που λάμβαναν θεραπεία για έως και 10 έτη,5,6 σε συνδυασμό με μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην καθημερινή κλινική πρακτική. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες ήταν λοιμώξεις του αναπνευστικού, πυρετός, δυσκοιλιότητα, κεφαλαλγία, έμετος και οσφυαλγία. Εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους επιτήρησης για ενδεχόμενη εμφάνιση νεφρικής τοξικότητας και διαταραχών της πήξης του αίματος, συμπεριλαμβανομένων οξέων σοβαρών περιστατικών χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων, που έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση ορισμένων ASO.

Η Biogen απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση του nusinersen από την εταιρεία Ionis Pharmaceuticals.