Η Novo Nordisk ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων της Γενικής Διευθύντριας για την Ελλάδα και την Κύπρο από την Myriam Mezher, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τη συνέχιση της στρατηγικής της για την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ζωής των ασθενών που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις.

Η Myriam Mezher διαδέχεται τον Ολύμπιο Παπαδημητρίου, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών ηγετική φυσιογνωμία στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και την εδραίωση της Novo Nordisk στη χώρα. Παράλληλα, ο ρόλος του υπήρξε κομβικός στη διαμόρφωση του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), εκπροσωπώντας τον κλάδο της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας σε θεσμικό επίπεδο. Η συμβολή του στην προώθηση πολιτικών υγείας και στην ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες υπήρξε σημαντική, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο. Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης, ο κ. Παπαδημητρίου θα παραμείνει σε συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στη νέα Γενική Διευθύντρια κατά το προσεχές διάστημα.

Η Myriam Mezher φέρνει μαζί της μια πολυδιάστατη εμπειρία άνω των 20 ετών στον φαρμακευτικό τομέα, με θητεία σε επιτελικούς ρόλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εντάχθηκε στη Novo Nordisk το 2015 και έκτοτε διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο σε στρατηγικές θέσεις. Πιο πρόσφατα, ηγήθηκε του Global Launch Office στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Δανία, όπου ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την επιτυχή είσοδο στρατηγικών σκευασμάτων στην παγκόσμια αγορά. Προηγουμένως, διετέλεσε επικεφαλής Εμπορικής Αριστείας για τους Αναδυόμενους Θεραπευτικούς Τομείς σε διεθνές επίπεδο, ενώ από το 2020 έως το 2023 ανέλαβε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Novo Nordisk στον Λίβανο, όπου διαχειρίστηκε με επιτυχία τις πολυσύνθετες προκλήσεις της τοπικής αγοράς και διεύρυνε την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.

Η Kasia Kacperska, Vice President της Novo Nordisk για την επιχειρηματική περιοχή East, υποδέχθηκε τη νέα Γενική Διευθύντρια, τονίζοντας ότι η Myriam Mezher φέρνει ένα πρότυπο ηγεσίας που εκφράζει απόλυτα τις αξίες της εταιρείας. Η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανάληψη της ηγεσίας από ένα στέλεχος με τόσο πλούσια διεθνή εμπειρία, ενώ ευχαρίστησε τον Ολύμπιο Παπαδημητρίου για τη σημαντική συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια.

Από την πλευρά της, η Myriam Mezher δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο και τους ασθενείς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους ταλαντούχους συναδέλφους της, καθώς και με τους εταίρους και την ευρύτερη κοινότητα της υγείας, αξιοποιώντας τα θεμέλια που έχουν εδραιωθεί για να διασφαλίσει ότι η καινοτομία και η στενή συνεργασία θα μετουσιωθούν σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς και σε ένα ισχυρότερο, πιο βιώσιμο σύστημα υγείας.

Ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, καλωσόρισε τη Myriam Mezher στη νέα της θέση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία και η ηγετική της ικανότητα θα συμβάλουν καθοριστικά στη συνέχιση του έργου της εταιρείας. Όπως τόνισε, σκοπός της Novo Nordisk είναι να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές χρόνιες παθήσεις και η νέα Γενική Διευθύντρια είναι η κατάλληλη άνθρωπος για να συνεχίσει να κάνει πράξη αυτόν τον ουσιαστικό σκοπό στην Ελλάδα και την Κύπρο.