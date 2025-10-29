Το μέτρο με το «βραχιολάκι» στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία έχει μειώσει τον χρόνο αναμονής των ασθενών κατά 65% ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης έγραψε: «Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα. Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση».