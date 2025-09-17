Ο ΕΟΠΥΥ λόγω της συνέχισης των κρουσμάτων ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing) ενημερώνει το κοινό ότι:
• Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων. Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:
-Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγετε είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.
-Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.
-Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
-Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.
Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:
▪ Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
▪ Να μην απαντήσει στο μήνυμα.
▪ Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μην δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
▪ Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.
▪ Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:
▪ Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.
▪ Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
▪ Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.
Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε είδους τέτοιο μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης που αναφέρθηκαν παραπάνω.