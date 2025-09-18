Μια νέα θεραπεία που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά για τους ασθενείς με καρδιακή, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια ενέκρινε ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Πρόκειται για το πρώτο διουρητικό που έλαβε έγκριση για χρήση στις ΗΠΑ σε μορφή ρινικού σπρέι.

Τα από του στόματος διουρητικά χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να περιορίζεται λόγω κακής απορρόφησης και καθυστερημένης δράσης, ενώ τα ενδοφλέβια διουρητικά απαιτούν νοσοκομειακή ή κλινική χορήγηση.

Το σκεύασμα με τη δραστική ουσία βουμετανίδη αναπτύχθηκε από την Corstasis Therapeutics και έλαβε ενδείξεις για τη θεραπεία οιδήματος που σχετίζεται με τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, την ηπατική και νεφρική νόσο, συμπεριλαμβανομένου του νεφρωσικού συνδρόμου, σε ενήλικες.

Το νέο ρινικό σπρέι δίνει στους ασθενείς τη δυνατότητα να αυτοδιαχειρίζονται τη θεραπεία τους, μειώνοντας την ανάγκη για νοσηλεία. Σε κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Απριλίου 2024, στις οποίες συμμετείχαν 68 ενήλικες ηλικίας 18 έως 55 ετών, το ρινικό σπρέι επέδειξε ταχεία απορρόφηση και μια προβλέψιμη διουρητική δράση συγκρίσιμη με την ενδοφλέβια βουμετανίδη, συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων επιδράσεων στον όγκο των ούρων, την απέκκριση νατρίου και τα επίπεδα καλίου.

Η θεραπεία μπορεί να επιτρέψει την έγκαιρη παρέμβαση εκτός νοσοκομείου, μειώνοντας ενδεχομένως τις επανεισαγωγές. Ως γνωστόν, το οίδημα και η κατακράτηση υγρών είναι από τις πιο συχνές και δαπανηρές επιπλοκές των χρόνιων ασθενειών, οδηγώντας σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοσηλείες κάθε χρόνο μόνο στις ΗΠΑ.