Γ. Πατούλης : «Η άμεση πρόσβαση σε απινιδωτές σώζει ζωές»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαιρετίζει την πρωτοβουλία των Υπουργείων Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, για την εγκατάσταση απινιδωτών σε όλους τους σταθμούς του μετρό, καθώς και τον εξοπλισμό ταξί με απινιδωτές και την εκπαίδευση των οδηγών, στο πλαίσιο ενός δικτύου άμεσης βοήθειας προς τους πολίτες.

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει ότι έχει διατυπώσει επανειλημμένα το αίτημα για την τοποθέτηση απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών και μάλιστα επανήλθε στο θέμα, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Παράλληλα, έχει συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση, δωρίζοντας δεκάδες απινιδωτές σε όλη τη χώρα, ιδίως σε απομακρυσμένες και άγονες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε άμεση ιατρική βοήθεια είναι περιορισμένη.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

«Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία με κάθε διαθέσιμο μέσο. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την εγκατάσταση απινιδωτών και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου σε όλους τους χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών. Η άμεση πρόσβαση σε απινιδωτές σώζει ζωές».