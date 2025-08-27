Στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε γιατρούς που πραγματοποιούν εξετάσεις ή χορηγούν ιατρικές βεβαιώσεις σε αθλούμενους εντός των χώρων Αθλητικών Σωματείων, ξεκαθαρίζει ότι θα προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η εξέταση για τη χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ιατρεία, πολυϊατρεία ή άλλες μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που διαθέτουν νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας από τις αρμόδιες Αρχές.

«Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει σε Αθλητικό Σωματείο για να εξετάσει αθλούμενους και να χορηγήσει βεβαίωση αθλητικής ικανότητας», υπογραμμίζει ο Ιατρικός Σύλλογος.

Όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες που δύνανται να χορηγούν τις ως άνω ιατρικές γνωματεύσεις, έχουμε την άποψη ότι, τέτοιες δύνανται να χορηγούν, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για την έκδοση Κάρτας Υγείας Αθλητή, καρδιολόγοι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν παρακολουθήσει, πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια. Για το λόγο αυτό, εφόσον η σφραγίδα του ιατρού που υπογράφει την Κάρτα Υγείας αναφέρει την συγκεκριμένη πιστοποίηση (ΕΚΑΕ), η θεώρηση της Κάρτας είναι έγκυρη και ο αθλητής/τρια έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.

Την ίδια ώρα, ο ΙΣΑ έχει ήδη ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), ζητώντας να δοθούν οδηγίες προς τις Ομοσπονδίες και τα Αθλητικά Σωματεία, ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι τόσο οι ιατροί-μέλη του όσο και οι διοικήσεις των Αθλητικών Σωματείων οφείλουν να τηρούν το νομικό πλαίσιο. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις».