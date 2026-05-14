Οι εταιρείες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), UNI-PHARMA και InterMed, συμμετείχαν για μία ακόμη χρονιά στη Vitafoods Europe, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, παρουσιάζοντας το ευρύ χαρτοφυλάκιό τους σε στοχευμένα συμπληρώματα διατροφής και αναδεικνύοντας τη στρατηγική τους εστίαση στη σύγχρονη πρόκληση της μακροζωίας.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 25.500 επαγγελματίες του κλάδου, 1.400 εκθέτες και συμμετοχές από περισσότερες από 130 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως της σημαντικότερης διεθνούς έκθεσης στον τομέα των nutraceuticals και της υγείας.

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται διαρκώς, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Τσέτη επενδύουν συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη συμπληρωμάτων διατροφής που υποστηρίζουν βασικούς πυλώνες υγείας, όπως η υγιής γήρανση, η μεταβολική ισορροπία, η γνωστική λειτουργία και η συνολική ευεξία.

Η προσέγγιση του Ομίλου βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση και την ανάπτυξη καινοτόμων συνθέσεων, με στόχο την υπεύθυνη υποστήριξη της υγείας και της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο ΟΦΕΤ διαθέτει περισσότερα από 120 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκ των οποίων 17 ενεργές ευρωπαϊκές και 82 ενεργές εθνικές πατέντες. Μόνο κατά την περίοδο 2024–2026, ο Όμιλος έλαβε 10 νέες ευρωπαϊκές και εθνικές πατέντες, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά του στην καινοτομία και την έρευνα.

Η κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτυπώνει την πρωτοτυπία των συνθέσεων και τους μοναδικούς συνδυασμούς συστατικών, αντικατοπτρίζοντας τον υψηλό βαθμό καινοτομίας που ενσωματώνει ο Όμιλος στα προϊόντα του μέσω της συστηματικής επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται στα Τμήματα R&D των UNI-PHARMA και InterMed.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση συστατικών φυσικής προέλευσης, όπως φυτικά εκχυλίσματα, σε συνδυασμό με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για συνεργιστική δράση, καθώς και στην ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών που ενισχύουν την ευκολία χορήγησης, τη συμμόρφωση του ασθενούς και τη σταθερότητα των σκευασμάτων.

Η στρατηγική αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου Τσέτη στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου υγείας και ευεξίας, το οποίο εστιάζει στην πρόληψη, την υγιή γήρανση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσα από φυσικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και καινοτόμες λύσεις.

Μέσα από τη συμμετοχή του στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του κλάδου, όπως η Vitafoods Europe 2026, ο ΟΦΕΤ, με εξαγωγές branded προϊόντων σε περισσότερες από 70 χώρες, ενισχύει διαρκώς την εξωστρέφεια και το διεθνές αποτύπωμά του, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες.