Με συνολικά 12 διακρίσεις για τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) ξεχώρισε για ακόμη μία χρονιά στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση στην καινοτομία, την επιστημονική τεκμηρίωση, την υπεύθυνη επικοινωνία και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον επαγγελματία υγείας και τον καταναλωτή.

Η επετειακή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Roof Garden του UNIC Athens στο Ελληνικό και διοργανώθηκε από τη Noufio Communication Services, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της φαρμακευτικής αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η UNI-PHARMA απέσπασε επτά διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της τόσο στην ανάπτυξη προϊόντων όσο και στην επικοινωνία τους προς το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας.

Συγκεκριμένα βραβεύθηκε στην κατηγορία Innovative Product με:

Gold βραβείο στην υποκατηγορία Dietary Supplements για το Lactolevure Probio Mood

Silver βραβείο στην υποκατηγορία OTC για το Recigar

Gold βραβείο στην κατηγορία MedTech για το Repel Myco Clean Nail Patch

Silver βραβείο στην κατηγορία MedTech για το CURAderm Powder Spray

Διακρίθηκε επίσης στα βραβεία Marketing με:

Gold βραβείο στην κατηγορία Integrated 360° Marketing Campaign για το TREBON

Silver βραβείο στην κατηγορία Integrated 360° Marketing Campaign για το APOTEL

Platinum βραβείο στην κατηγορία Digital Campaign of the Year για τη σειρά TONOSAN

Παράλληλα, η InterMed κατέκτησε πέντε διακρίσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία στους τομείς της δερμοκαλλυντικής φροντίδας, των συμπληρωμάτων διατροφής, της καινοτομίας στο Med Technology και της ψηφιακής επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα βραβεύθηκε στην κατηγορία Innovative Product με:

Gold βραβείο στην υποκατηγορία Cosmetics για τις Eva Belle Ampoules

Silver βραβείο στην υποκατηγορία Dietary Supplements για το Eva Intima PMS

Platinum βραβείο στην κατηγορία MedTech για τις LED συσκευές περιποίησης δέρματος SKIN TECH από τα The Skin Pharmacist.

H InterMed ξεχώρισε και στα βραβεία Marketing με:

Gold βραβείο στην κατηγορία Digital Campaign of the Year για την καμπάνια Luxurious SunCare

Gold βραβείο στην κατηγορία Best Use of Social Media για το concept της digital series «Παιδίατρος Φανούλης» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της στρατηγικής του Ομίλου Τσέτη να επενδύει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη, στην καινοτομία, στην επιστημονική γνώση και στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της υγείας και της αυτοφροντίδας.