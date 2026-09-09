Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου THE CHIOS FESTIVAL, που πραγματοποιήθηκε στο Castelli της Χίου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, απένειμε τιμητική διάκριση στον Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Ιδρυτή και Επίτιμο Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική συμβολή του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, μίλησε για «την Υγεία ως κοινό αγαθό» και τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το μέλλον της φροντίδας.

Η βράβευση ανέδειξε μια πορεία που συνδυάζει την επιχειρηματική και ιατρική πρωτοπορία με την κοινωνική ευθύνη και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η διαδρομή αυτή αποτυπώθηκε σε οπτικοακουστικό αφιέρωμα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με στιγμιότυπα από ιστορικές συναντήσεις του Δρ. Γεωργίου Αποστολόπουλου με παγκόσμιες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο Γιάσερ Αραφάτ και ο Νέλσον Μαντέλα.

Το αφιέρωμα λειτούργησε ως αφετηρία για τη μετάβαση από την αναδρομή στο παρελθόν στις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές του τομέα της Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, παρουσίασε ομιλία με θέμα «Η Υγεία ως κοινό αγαθό». Στην τοποθέτησή του, ανέλυσε τις σημαντικές αλλαγές που μετασχηματίζουν διεθνώς το μέλλον της φροντίδας και υπογράμμισε την υγεία ως πράξη ευθύνης και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.