Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, την οποία κοινοποίησε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον Πρωθυπουργό της χώρας, κατέθεσε αίτημα για έκτακτη αύξηση του ετήσιου ορίου δαπάνης Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ για το 2025, κατά 6% (4,78 εκατ. ευρώ).

Το αίτημα αυτό, εντάσσεται στην δέσμη παρεμβάσεων του ΠΣΦ προς την Πολιτεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παρόχων και κατ’ επέκταση η συνέχιση της κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων – παράμετροι οι οποίες βρίσκονται υπό συνεχή απειλή λόγω των υπέρογκων ποσών επιστροφών (clawback & rebate) που εδώ και 12 χρόνια καταβάλλει ο Κλάδος και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αφαιρούν πάνω από το 50% των εσόδων των επαγγελματιών του.

Η ανακοίνωση του ΠΣΦ έχει ως εξής:

«Ο Πρόεδρος του ΠΣΦ κος Πέτρος Λυμπερίδης, διευκρινίζει ότι «η προτεινόμενη αύξηση κατά 6% στο όριο της δαπάνης, θα συμβάλει στη διατήρηση ενός σταθερού και βιώσιμου δικτύου Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών για όλους τους ασφαλισμένους, σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ παράλληλα είναι και αντίστοιχη με ενισχύσεις που έχουν ήδη δοθεί πρόσφατα σε άλλες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών υγείας (Διαγνωστικά Κέντρα), που αντιμετωπίζουν ακριβώς του ίδιου μεγέθους προβλήματα, λόγω της συνεχιζόμενης ανάλγητης μνημονιακής πολιτικής, παρά τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού».

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα παρακάτω πρόσφατα στοιχεία, η αύξηση της δαπάνης θα αποτελέσει μία «προσωρινή ανάσα» για τον Κλάδο:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2025, η δαπάνη για τις υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας παρουσίασε υπέρβαση 10 εκατ. ευρώ περίπου, με μέσο όρο υποχρεωτικών επιστροφών (clawback και rebate) που ξεπερνά το 32% (ΜΟ clawback εξαμήνου πάνω από 20%, ΜΟ rebate 12%).

Μόνο στην δαπάνη του Απριλίου 2025, το ποσοστό clawback διαμορφώνεται στο 19,30%

Παρά την αύξηση των αναγκών και την ενίσχυση του δικτύου Φυσικοθεραπευτών, το ετήσιο όριο δαπάνης για την Φυσικοθεραπεία έχει παραμείνει σταθερό στα 79,7 εκατ. ευρώ τα τρία τελευταία έτη (2023-2025).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για εργαστήριο μεσαίου μεγέθους με 27 ασθενείς/μήνα (270 συνεδρίες), αντί του αρχικού ποσού των 3.675,00€ που θα λάμβανε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ο Φυσικοθεραπευτής, λόγω επιστροφών και παράλληλων παρακρατήσεων παλαιών υποχρεώσεων, η τελική καταβολή ανέρχεται σχεδόν στα μισά χρήματα (1.894,22€). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σχεδόν τα μισά χρήματα «χάνονται»- επιστρέφονται, και δεν φτάνουν ποτέ στον επαγγελματία.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, οι παροχές Φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΥΥ, διέπονται από αυστηρά μέτρα διαφάνειας και ελέγχου δαπανών, όπως:

Η καθιέρωση μηνιαίου ανώτατου ορίου εκτέλεσης συνεδριών ανά εργαστήριο, που συνδέεται με τον αριθμό απασχολούμενων Φυσικοθεραπευτών. (Το μέτρο αυτό οδήγησε στην πρόσληψη 711 νέων επαγγελματιών, ενισχύοντας την οικονομία της χώρας, την απασχόληση και την αποτροπή φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό).

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόστηκαν για λόγους συμμόρφωσης σε υποχρεωτικές ρυθμίσεις, αλλά μετά από κοινού συμφωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΣΦ καλεί με την επιστολή του, τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση του προϋπολογισμού Φυσικοθεραπείας για το 2025, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση του κλάδου και η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών στους πολίτες».