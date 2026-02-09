Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της υγείας, συλλογικών φορέων και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του ΕΟΦ στη Διαμόρφωση της Φαρμακευτικής Πολιτικής-τα επόμενα βήματα», που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων την Τετάρτη 4.2.2026 στο Αμφιθέατρο Πολιτικής Προστασίας στο Μαρούσι.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο κανονιστικό περιβάλλον φαρμάκων & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κομβικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο ΕΟΦ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της φαρμακευτικής πολιτικής στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των παγκόσμιων εξελίξεων που επηρεάζουν σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα φαρμάκων & προϊόντων υγείας γενικότερα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο ΕΟΦ είναι ένας οργανισμός εξαιρετικά κρίσιμος, με τον οποίο υπάρχει πολύ γόνιμη και παραγωγική συνεργασία (ο χαιρετισμός του Υπουργού Υγείας εδώ).

O Πρόεδρος του ΕΟΦ Σπ. Σαπουνάς στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην εξωστρεφή πορεία που χαράσσει ο οργανισμός και στα σημαντικά βήματα που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση, τονίζοντας παράλληλα ότι «η κινητήριος δύναμη του οργανισμού είναι το στελεχιακό του δυναμικό – σε αυτούς στηριζόμαστε για να ανταποκριθεί ο ΕΟΦ στο ρόλο του ως πυλώνα εμπιστοσύνης & καινοτομίας στη Δημόσια Υγεία».

Το δυναμικό ευρωπαϊκό περιβάλλον περιέγραψε η προεδρεύουσα στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Αρχών Φαρμάκων (Heads of Medicines Agency – HMA) και πρόεδρος του Ισπανικού Οργανισμού Φαρμάκων Maria Jesus Lamas Diaz, ως κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας. Στόχος είναι η εδραίωση της Ευρώπης ως πρότυπου ρυθμιστή παγκοσμίως, κόμβου βιοϊατρικής καινοτομίας και εγγυητή ισότιμης πρόσβασης μέσω της βέλτιστης νομοθέτησης, συντονισμού και χρήσης της τεχνολογίας.

Εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Φαρμάκου Δρ. Στ. Ευαγγελάτος τόνισε την κρισιμότητα του ρόλου ΕΟΦ καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι της επιστήμης, της κανονιστικής ρύθμισης, της οικονομίας, αλλά και της γεωπολιτικής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στην πολύτιμη συνεργασία μεταξύ ΥΥ & ΕΟΦ ως προϋπόθεση για τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε ασφαλή, ποιοτικά και αποτελεσματικά φάρμακα.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις των βασικών πεδίων δράσης του ΕΟΦ από τους προϊστάμενους των αντίστοιχων Διευθύνσεων, από τις οποίες αναδείχθηκε η συνεργασία και συμπόρευση του ΕΟΦ με τους ομόλογους ευρωπαϊκούς φορείς και η αποτελεσματικότητά του στην προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω

του ποιοτικού ελέγχου, καθώς η προεγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τους μετεγκριτικούς εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούν τα διαπιστευμένα Εργαστήρια του ΕΟΦ για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις επίσημες φυσικοχημικές και μικροβιολογικές προδιαγραφές ποιότητας, συνιστούν αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας (Β. Βιολάκης, Δ/νση Εργαστηρίων ΕΟΦ )

της ενεργού συμμετοχής στις νέες διαδικασίες αξιολόγησης κλινικών μελετών, διασφαλίζοντας αφενός την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα χωρίς επιβάρυνση του συστήματος και αφετέρου την επιστημονική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας (Σ. Ταραζής, Δ/νση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας ΕΟΦ )

της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των φαρμάκων, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την αξιολόγησή τους και εφαρμόζονται στο πλαίσιο Κεντρικής/ Αποκεντρωμένης-Αμοιβαίας και Εθνικής διαδικασίας (Μ. Ορφανού, Δ/νση Αξιολόγησης Προϊόντων ΕΟΦ )

της διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικά και ασφαλή φάρμακα μέσω εθνικού & ευρωπαϊκού συντονισμού και άσκησης ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην αγορά φαρμάκου (Δ. Δήμας, Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας ΕΟΦ )

Ακολούθησαν οι ομιλίες των ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίοι χαιρέτισαν θερμά την πρωτοβουλία του ΕΟΦ και επισήμαναν τη στήριξη κάθε μελλοντικής πρωτοβουλίας εξωστρέφειας, συζήτησης και επικοινωνίας. Κοινός τόπος η ανάδειξη του κομβικού ρόλου του οργανισμού, η αποτελεσματικότητα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η ανάγκη επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και επερχόμενες προκλήσεις.

Εκ μέρους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας η πρόεδρος Μ. Τσεκούρα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της συνεργασίας με τον ΕΟΦ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την αξιοποίηση των δικτύων επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση των ασθενών για κλινικές μελέτες, φαρμακοεπαγρύπνηση και ορθή χρήση φαρμάκων.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας – HACRO Ευαγ. Κοράκη παρουσίασε τα πολλαπλά οφέλη των κλινικών μελετών για τους ασθενείς και τη χώρα, τόνισε τον κεντρικό ρόλο του ΕΟΦ στην προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ασθενών, στην αξιοπιστία των δεδομένων και στην ελκυστικότητα της Ελλάδας ως τόπου διεξαγωγής κλινικών μελετών. Επιπλέον, επισήμανε την αναγκαιότητα της ενίσχυσης του ΕΟΦ με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας – ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων αναφέρθηκε στις πολλές προκλήσεις & ευκαιρίες, για την αξιοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη η στελέχωση του οργανισμού & η στοχευμένη αλληλεπίδραση. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας δομών εντός ΕΟΦ για την ανάληψη ρόλου χώρας αναφοράς (RMS) και την παροχή επιστημονικής συμβουλής για προϊόντα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ενώ τόνισε το σημαντικό πρόβλημα της υποστελέχωσης και την ανάγκη να επιλυθεί εντός του 2026, καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται μετέπειτα δεν ευνοούν στην επίλυση.

Ο γενικός δ/ντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – ΣΦΕΕ Μ. Χειμώνας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει η χώρα –και κυρίως οι ασθενείς- από την εξέλιξη της Ελλάδας σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών και στα κίνητρα που είναι απαραίτητο να δοθούν προκειμένου αυτό να επιτευχθεί.

Η πρόεδρος του Pharma Innovation Forum – PIF Λ. Μπαρμπετάκη αναφέρθηκε στο τρίπτυχο συνεργασίας, εκσυγχρονισμού & διασύνδεσης με φορείς & Ευρώπη, ως προϋπόθεση ώστε το 2026 να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ΕΟΦ. Η σύγχρονη πρόκληση έγκειται στη μετάβαση από την έγκριση στην πραγματική πρόσβαση χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ενώ ανέφερε ότι ο ΕΟΦ μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ακάλυπτης θεραπευτικής ανάγκης, εντός ενός θεσμοθετημένου πλαισίου.

Ο γ. γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων – ΣΕΙΒ Κ. Μαριάκης αναφέρθηκε στην έναρξη της απαίτησης κλινικών δοκιμών για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα μέσω του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού πλαισίου και περιέγραψε τις ιδιαιτερότητες που διαφοροποιούν σημαντικά τα προϊόντα αυτά από το φάρμακο.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου-ΠΦΣ Α. Βαλτάς αναφέρθηκε στο ρόλο του κοινοτικού φαρμακείου, στους διακριτούς ρόλους και την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ ΕΟΦ & ΠΦΣ, ενώ πρότεινε τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των φαρμακείων σε Κλινικές Μελέτες

Ακολούθησε συζήτηση υπό το συντονισμό του Προέδρου του ΕΟΦ Σπ. Σαπουνά, σχετικά με τη διασύνδεση και τον υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην πρόσβαση των ασθενών σε νέα, αποζημιούμενα φάρμακα., με τη συμμετοχή της προέδρου του ΕΟΠΥΥ Θ. Καρποδίνη, της προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων Δρ. Β. Γκογκοζώτου και της προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Φ. Μπακοπούλου.

Ακολούθως ο Γ.Γ Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΥ Ά. Αγγελής αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει για τη διαχείριση των προβλημάτων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του φαρμάκου, τονίζοντας την ενίσχυση της διαφάνειας, με τη θεσμοθέτηση της επιτροπής συντονισμού για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και τη δημιουργία πλατφόρμας πλήρους παρακολούθησης της διακίνησης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανατιμολόγηση παλαιών φαρμάκων προκειμένου αυτά να παραμείνουν στην αγορά. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε ποικίλους τρόπους στήριξης των διαδικασιών αξιολόγησης και αποζημίωσης, μεταξύ των οποίων το DSI και το Ταμείο Καινοτομίας.

Καταλήγοντας, ο Γ.Γ. ανακοίνωσε για πρώτη φορά από το βήμα της ημερίδας τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την επικοινωνία και το συντονισμό όλων των εθνικών Επιτροπών Φαρμάκου, Εμβολίων & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, μέσω της οποίας θα υπάρχει πλήρης ιχνηλάτηση, σε πραγματικό χρόνο, όλων των αιτημάτων αποζημίωσης, από την κατάθεσης έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε αιτήματος. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΥ, βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού του διαγωνισμού, και ο στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή εντός 2027.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπ. Σαπουνάς έκλεισε τις εργασίες της ημερίδας ευχαριστώντας όλους για τη συμμετοχή και ανανεώνοντας το ραντεβού για τις επόμενες εκδηλώσεις του ΕΟΦ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εορταστική διάθεση, καθώς ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΟΦ με τις ευχές Διοίκησης και εργαζομένων για μια δημιουργική χρονιά, με επιτυχίες.