Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (ΣΙΚΕ) με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίζει την πανελλαδική κινητοποίηση που προγραμματίζουν οι εργαστηριακοί γιατροί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, οι οποίοι αναζητούν άμεσα λύσεις στο αδιέξοδο και διαχρονικό πρόβλημα του clawback. Για τον λόγο αυτόν, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 στο Υπουργείο Οικονομικών ενώ την ημέρα της κινητοποίησης όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά. Ο ΣΙΚΕ καλεί όλα τα μέλη του να λάβουν μέρος στην κινητοποίηση μαζικά, εκφράζοντας και έμπρακτα τη συμπαράστασή του στους εργαστηριακούς ιατρούς.

Το clawback είναι ένα άδικο μέτρο που στραγγαλίζει την ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα. Οι φορείς του ιατρικού κόσμου κάνουν λόγο για επιτακτική ανάγκη αναπροσαρμογής αυτού του δυσβάστακτου εισπρακτικού μηχανισμού και καλούν τον Πρωθυπουργό να παρέμβει άμεσα με μέτρα που θα εκτονώσουν την κατάσταση. Ζητούν:

Κατάργηση του clawback και διαγραφή των συσσωρευμένων χρεών.

Εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων εξετάσεων για περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης.

Δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (ΣΙΚΕ) κα Βανέσα Δεληχρήστου, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης δήλωσε σχετικά: «Ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών (ΣΙΚΕ), στηρίζουμε πλήρως τον αγώνα των εργαστηριακών γιατρών, οι οποίοι υπηρετούν , όπως και όλες οι κλινικές μέλη του Συνδέσμου μας, καθημερινά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Είναι γεγονός πως η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση του clawback απειλεί τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού τομέα υγείας στο σύνολο της και για αυτό ζητούμε την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, με μέτρα που θα διασφαλίσουν δίκαιη χρηματοδότηση όλων των δομών υγείας, προς όφελος της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας στο σύνολό της.»

Σχετικά με τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (Σ.Ι.Κ.Ε.)

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (Σ.Ι.Κ.Ε.) ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί το σωματείο που εκπροσωπεί τις Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν νομίμως σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος είναι 33 Γενικές Κλινικές, 11 Μικτές Κλινικές και 8 Ειδικές Κλινικές του Παθολογικού και του Χειρουργικού τομέα. Συνολικά οι κλινικές του Σ.Ι.Κ.Ε. διαθέτουν 3.130 κλίνες νοσηλείας, εξυπηρετούν περισσότερους από 100.000 ασθενείς το χρόνο και διενεργούν περισσότερες από 50.000 χειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο. Στις κλινικές μέλη του Σ.Ι.Κ.Ε. παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και με άριστα καταρτισμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Οι Κλινικές Μέλη του Σ.Ι.Κ.Ε. απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζομένους και συνεργάζονται με περισσότερους από 1.500 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.