Νέα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο του οφθαλμικού μικροβιώματος στη διατήρηση της υγείας των οφθαλμών και ανοίγουν νέους δρόμους για καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η πρόσφατη διεθνής ανασκόπηση περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές για το Lactobacillus sakei, βασικό συστατικό του OptoFresh Probio Relief της InterMed, ενισχύοντας το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από τον ρόλο του μικροβιώματος στην βελτιστοποίηση της οφθαλμικής επιφάνειας.

Το οφθαλμικό μικροβίωμα

Η κατανόηση του ανθρώπινου μικροβιώματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο οφθαλμικό μικροβίωμα, ένα δυναμικό οικοσύστημα μικροοργανισμών που συμβάλλει στη διατήρηση της ομοιόστασης της οφθαλμικής επιφάνειας, στην άμυνα έναντι παθογόνων μικροοργανισμών και στη ρύθμιση της τοπικής ανοσολογικής απόκρισης.

Μια ολοκληρωμένη διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η σημασία του αναδυόμενου αυτού πεδίου αναδεικνύεται μέσα από τη δημοσίευση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης «An Update and Overview of the Ocular and Extraocular Microbiome and Its Impact on Ophthalmic Care» στο διεθνές περιοδικό Advances in Therapy. Πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες ανασκοπήσεις σχετικά με τις σχέσεις του οφθαλμικού αλλά και του εντερικού μικροβιώματος με τις παθήσεις του οφθαλμού.

Η συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων

Στη συγγραφική ομάδα συμμετέχουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο. Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκπονείται η πρώτη διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα με αντικείμενο το οφθαλμικό μικροβίωμα, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό ρόλο του Ιδρύματος στη συγκεκριμένη ερευνητική κατεύθυνση.

Ο άξονας «εντέρου-οφθαλμού» στο επίκεντρο

Σύγχρονες μελέτες υποδεικνύουν ότι η δυσβίωση του οφθαλμικού ή και του εντερικού μικροβιώματος ενδέχεται να σχετίζεται με παθήσεις όπως η ξηροφθαλμία, η ραγοειδίτιδα, το γλαύκωμα, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Παράλληλα, ο λεγόμενος «άξονας εντέρου–οφθαλμού» αποτελεί πλέον αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς φαίνεται ότι η κατάσταση του εντερικού μικροβιώματος μπορεί να επηρεάζει μηχανισμούς που σχετίζονται με την οφθαλμική υγεία.

Τα δεδομένα της ανασκόπησης για το Lactobacillus sakei

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα της ανασκόπησης σχετικά με το Lactobacillus sakei, το οποίο έχει μελετηθεί σε in vitro μελέτη για τη συμβολή του στην υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας της οφθαλμικής επιφάνειας μέσω της μείωση των προφλεγμονωδών κυττοκινών, καθώς και στην ενίσχυση της αντιοξειδωτικής άμυνας των κυττάρων του επιπεφυκότα. Η δημοσίευση αναφέρεται επίσης στις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιοποίησης παραπροβιοτικών (paraprobiotics), ως ασφαλέστερη και πιο σταθερή εναλλακτική των ζωντανών προβιοτικών για οφθαλμική χρήση.

Το καινοτόμο OptoFresh Probio Relief

Το Lactobacillus sakei αποτελεί το βασικό συστατικό του OptoFresh Probio Relief, του καινοτόμου οφθαλμικού διαλύματος της InterMed που συνδυάζει μίγμα φωσφολιπιδίων από βακτηριακό λύμα του στελέχους, ενισχυμένο με υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη. Η σύνθεσή του προσφέρει ενυδάτωση, λίπανση και υποστήριξη της φυσιολογικής μικροβιακής ισορροπίας της οφθαλμικής επιφάνειας, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση και αποκατάσταση του δακρυϊκού φιλμ έναντι εξωτερικών μικροβιακών παραγόντων, ξηροφθαλμίας, λοιμώξεων (επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα, βλεφαροεπιπεφυκίτιδα και χαλάζιο) ή σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το OptoFresh Probio Relief αναδείχθηκε ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026» στην κατηγορία οφθαλμικό διάλυμα, σε συνέχεια ανεξάρτητης καταναλωτικής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 3.200 καταναλωτές από την ελληνική αγορά.

Νέες προοπτικές

Η πρόσφατη δημοσίευση αναδεικνύει ότι η έρευνα γύρω από το οφθαλμικό μικροβίωμα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη κλινική σημασία, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση οφθαλμικών παθήσεων. Αν και το πεδίο βρίσκεται ακόμη σε φάση ταχείας ανάπτυξης, η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει ότι το οφθαλμικό μικροβίωμα θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες και ελπιδοφόρους τομείς της σύγχρονης Οφθαλμολογίας.

Πηγή: Benekos K., Katsanos A., Laspas P., Panos G.D., Vagiakis I., Fousekis F.S., Luca R., Zhou B., Kostoulas C., Georgiou I., Katsanos K.H., Skondra D., Konstas A.G. “An Update and Overview of the Ocular and Extraocular Microbiome and Its Impact on Ophthalmic Care”, Advances in Therapy, 2026.