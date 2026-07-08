Η ευθύνη προς την κοινωνία και η δύναμη της προσφοράς «ζωντανεύουν» μέσα από την πρωτοβουλία εθελοντισμού της AbbVie, “Week of Possibilities”. Μια εμβληματική δράση της παγκόσμιας βιοφαρμακευτικής εταιρείας, η οποία ενώνει τους εργαζομένους της σε μια κοινή εμπειρία ανιδιοτελούς προσφοράς και εθελοντισμού, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από τη Δευτέρα 22 έως την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι εθελοντές της AbbVie στην Ελλάδα, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, για 9η χρονιά, κορυφώνοντας μια εβδομάδα γεμάτη αλληλεγγύη και φροντίδα. Στο φετινό “Week of Possibilities”, οι εργαζόμενοι της AbbVie από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη συνδέθηκαν με τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αμαρουσίου και του Δήμου Αλμωπίας, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη. Μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων στάθηκαν δίπλα σε φορείς και δημοτικές δομές που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Πρώτος σταθμός της εβδομάδας ήταν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου. Η προετοιμασία της δράσης ξεκίνησε δύο εβδομάδες νωρίτερα, με τους εθελοντές να συγκεντρώνουν και να τακτοποιούν τα είδη πρώτης ανάγκης, ώστε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να ετοιμάσουν και να μοιράσουν τα ζεστά γεύματα στους ωφελούμενους. Αυτή η προσπάθεια προσέφερε ουσιαστική βοήθεια και ένα μήνυμα συμπαράστασης σε ευάλωτους συμπολίτες μας, δημιουργώντας μια ‘αλυσίδα φροντίδας’ στην τοπική κοινότητα.

Την επόμενη ημέρα, οι εθελοντές της AbbVie ανέλαβαν δράση φροντίζοντας τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Αμαρουσίου. Μαζί με έναν εθελοντή κτηνίατρο επισκέφθηκαν τον δημοτικό χώρο φιλοξενίας και γέμισαν ταΐστρες σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Μια δράση που αναδεικνύει ότι η θέληση και η συνεργασία εταιρειών, Δήμων και τοπικών υπηρεσιών δίνει λύσεις για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, προστατεύοντάς τα από τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής στον δρόμο.

Με έντονη περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία, οι εργαζόμενοι ανέλαβαν τον καθαρισμό και τη φροντίδα του πρασίνου στο Πάρκο Πολυδρόσου Αγίας Ελεούσης, παραδίδοντας στους κατοίκους έναν χώρο καθαρό, περιποιημένο και πιο φιλικό για την καθημερινότητά τους.

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τους εθελοντές της AbbVie να ταξιδεύουν στην Κεντρική Μακεδονία για να στηρίξουν το νέο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Αλμωπίας. Η ομάδα προσέφερε βιβλία και συνέβαλε ενεργά στην προετοιμασία και διαμόρφωση του χώρου που θα φιλοξενεί και θα εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους της περιοχής. Μια πρωτοβουλία που συνδύασε την έμπρακτη προσφορά με την ανάγκη για αξιοπρεπή φροντίδα και ποιοτική καθημερινότητα για τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας.

Η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας επαίνεσε το πάθος των ανθρώπων της AbbVie, σημειώνοντας: «Στην AbbVie πιστεύουμε βαθιά ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποκτά νόημα μέσα από τη θέλησή μας να ανταποκρινόμαστε με ευαισθησία στις ανάγκες των συνανθρώπων μας και του ευρύτερου οικοσυστήματός μας. Η στήριξη ευάλωτων και μεγαλύτερων συμπολιτών μας, η φροντίδα του αστικού πρασίνου και των αδέσποτων ζώων, δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει για εμάς να βρισκόμαστε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και να χτίζουμε ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η συμμαχία μας με τους Δήμους Αμαρουσίου και Αλμωπίας αποτελεί μια πολύτιμη παρακαταθήκη, καθώς μαζί κάναμε πράξη την κοινή μας επιδίωξη για μια κοινωνία με περισσότερη αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποί μας αποδεικνύουν ότι η συλλογική προσφορά είναι ταυτόσημη με το DNA της AbbVie. Είμαι ευγνώμων για την ομάδα μας. Η ενσυναίσθηση και η γενναιοδωρία τους δείχνουν ότι οι ίδιοι είναι οι πραγματικοί πρωτοπόροι, αυτοί που κάνουν δική τους ευθύνη τη συνεισφορά για έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω».

Ο Θωμάς Κούγκουλος, HR Director της AbbVie εστίασε στον αντίκτυπο της δράσης “Week of Possibilities” στην κουλτούρα της AbbVie: «Είναι η κορυφαία στιγμή της χρονιάς για την AbbVie, γιατί μας υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη αξία μας είναι οι άνθρωποί μας. Αυτές τις ημέρες δεν προσφέρουμε μόνο στην κοινωνία, αλλά προσφέρουμε σε εμάς τους ίδιους, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον σεβασμού, συλλογικής προσπάθειας και αλληλεγγύης. Η προσμονή των συναδέλφων μας να συμμετάσχουν στις δράσεις, η ενέργεια και το χαμόγελό τους μας φέρνουν πιο κοντά και μας κάνουν να νιώθουμε βαθιά υπερήφανοι για τον οργανισμό στον οποίο ανήκουμε, αποδεικνύοντας ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα».

Η Μελίνα Θωμαΐδου, Senior Head of Corporate Affairs της AbbVie, συμπλήρωσε με περηφάνια: «Για εμάς το “Week of Possibilities” δεν είναι, απλώς, ένας θεσμός εθελοντισμού. Είναι η απόδειξη ότι κάνουμε πράξη όσα πρεσβεύουμε, ως μια εταιρεία με πάθος για το κοινό καλό, με αξιοθαύμαστους ανθρώπους που πιστεύουν ότι όλοι μαζί έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον κόσμο, με μικρές ή μεγάλες πράξεις που αναλαμβάνουμε καθημερινά. Και φέτος, οι άνθρωποί μας έγιναν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχειρηματική μας υπόσταση και σε έναν ευρύτερο κοινωνικό σκοπό. Μέσα από κάθε δράση μας στην Αθήνα και στην Κεντρική Μακεδονία αποδείξαμε ότι η επιλογή μας να αφήνουμε πίσω μας κάτι περισσότερο από επιχειρηματικά αποτελέσματα είναι αυτή που τελικά έχει μεγαλύτερη αξία. Το να μοιραζόμαστε αγάπη, προσφορά και αλληλεγγύη δημιουργεί στιγμές που μας συνδέουν βαθιά, μας δυναμώνουν ως ομάδα και δίνουν πραγματικό νόημα σε όσα είμαστε και σε όσα πράττουμε».

Ο αντίκτυπος των δράσεων και η αξία της συλλογικής προσφοράς αναγνωρίστηκαν θερμά από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Μαρούσι. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου σημείωσε: «Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση και στους εργαζόμενους της AbbVie για την αξιέπαινη πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού στον Δήμο μας. Δράσεις όπως η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, η φροντίδα των αδέσποτων ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος αποδεικνύουν έμπρακτα τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Η Αντιδήμαρχος Αμαρουσίου, Κατερίνα Βουρλάκη πρόσθεσε: «Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, για τη στήριξη, για το έργο που προσφέρατε. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη, με τις ανάλογες πρωτοβουλίες, είναι ανεκτίμητη και καταδεικνύει ότι οι ομάδες κάνουν πάντα τη διαφορά και αφήνουν σημαντικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερα όταν γίνεται με τόσο μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, με ουσιαστικό έργο όπως αυτό που προσφέρατε εσείς τόσο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, όσο και στη φροντίδα των αδέσποτων αλλά και στον καθαρισμό του πάρκου, με τόση όρεξη και τόση ζεστασιά. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε ξανά για νέες δράσεις στον Δήμο μας».

Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι του Δήμου Αλμωπίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία και το έργο που υλοποιήθηκε στην περιοχή τους. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας, Νίκος Παρούτογλου: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον Δήμο Αλμωπίας το γεγονός ότι επιλέχθηκε ανάμεσα σε τόσους δήμους της περιφέρειας για αυτή τη σπουδαία συνεργασία. Η έμπρακτη προσφορά και ο εθελοντισμός των ανθρώπων της AbbVie απέδειξαν πώς η σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να παράξει άμεσο και ουσιαστικό κοινωνικό έργο. Η νέα “Γωνιά Βιβλιοθήκης” και το αναγνωστήριο αναβαθμίζουν αισθητά την καθημερινότητα των μελών του ΚΑΠΗ Αριδαίας, προσφέροντάς τους έναν χώρο γεμάτο ζεστασιά, γνώση και δημιουργικότητα. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία και τους εργαζομένους της για το αποτύπωμα φροντίδας που άφησαν στον τόπο μας».

Οι Αντιδήμαρχοι Αλμωπίας, Όλγα Ολλανδέζου και Γιώργος Χατζηδημητριάδης: «Η πρωτοβουλία μας να κατευθύνουμε αυτή τη δράση προς την ευάλωτη και πολύτιμη ομάδα των ηλικιωμένων συνδημοτών μας δικαιώθηκε απόλυτα από το τελικό αποτέλεσμα. Βλέποντας τους εθελοντές της AbbVie να εργάζονται με μεράκι για το στήσιμο του χώρου και να μοιράζονται στιγμές ανάγνωσης με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, νιώσαμε τη δύναμη της κοινωνικής συνοχής στην πράξη. Το νέο αναγνωστήριο είναι πλέον ένας ζωντανός χώρος κοινωνικοποίησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους-εθελοντές για την αγάπη και τον σεβασμό που επέδειξαν στους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας καθώς και στα μέλη του ΚΑΠΗ για τη συμμετοχή τους».

Σχετικά με το πρόγραμμα Week of Possibilities

Το πρόγραμμα Week of Possibilities διοργανώνεται από την AbbVie, ξεκίνησε το 2014 και αποτελεί πλέον παγκόσμια παράδοση για την εταιρεία. Μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα AbbVie Foundation και επικεντρώνεται σε δράσεις που υλοποιούνται στις τοπικές κοινότητες που ζουν και εργάζονται οι υπάλληλοι της AbbVie, σε όλον τον κόσμο. Σε κάθε χώρα όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα, επιλέγονται δράσεις προσφοράς οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι εθελοντικές προσπάθειες της AbbVie ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινότητας. Οι τοπικές δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς εταίρους που βρίσκονται δίπλα στις κοινότητες που εξυπηρετούνται.