Η Abbott, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, διοργάνωσε σήμερα εκδήλωση στην Ελλάδα, κατά την οποία ειδικοί στον διαβήτη ένωσαν τις φωνές τους ζητώντας πρόσβαση στην τεχνολογία συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) για τα άτομα που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των ελάχιστων χωρών στην Ευρώπη όπου τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούν σχήματα πολλαπλών καθημερινών ενέσεων ινσουλίνης (MDI) εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM). Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών – συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής Κύπρου – έχει ήδη προχωρήσει στην αποζημίωση των συστημάτων CGM για άτομα με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία είναι εφικτή και αναγκαία. Επαγγελματίες υγείας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εκπρόσωποι των ασθενών απευθύνουν σαφή έκκληση για άμεση δράση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδεινούμενη επιβάρυνση του διαβήτη στη χώρα. Με δείκτες επιπολασμού και θνησιμότητας σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ, οι ειδικοί συγκλίνουν στην ανάγκη η Ελλάδα να θέσει ως προτεραιότητα την πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα CGM, ώστε να βελτιωθούν τα κλινικά αποτελέσματα, να περιοριστούν οι επιπλοκές και να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας.

Ο διαβήτης αποτελεί μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, επηρεάζοντας 64 εκατομμύρια ενήλικες(5) και 300.000 παιδιά(5), ενώ προκαλεί πάνω από 1,1 εκατομμύρια θανάτους ετησίως λόγω επιπλοκών(5). Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο κρίσιμη: περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν με διαβήτη, εκ των οποίων το 90% με διαβήτη τύπου 2, ενώ ο επιπολασμός ανέρχεται σε 11,9%(6), σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 9,2%(1). Η θνησιμότητα που σχετίζεται με τον διαβήτη είναι κατά 45%(1,2) υψηλότερη σε σύγκριση με την ΕΕ, ενώ οι θάνατοι από διαβήτη έχουν αυξηθεί πάνω από 50%(7,8) μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία. Ο διαβήτης τύπου 2 από μόνος του προκαλεί απώλεια περισσότερων ετών ζωής σε σύγκριση με τη δια βίου κατανάλωση καπνού, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αποφασιστική και συντονισμένη δράση. Το οικονομικό βάρος είναι εξίσου σοβαρό. Ο διαβήτης και οι επιπλοκές του αντιπροσωπεύουν έως και το 18%(3) των εθνικών δαπανών υγείας, ενώ οι ασθενείς εμφανίζουν 2,6 φορές(3) υψηλότερο κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Ο ανεπαρκώς ρυθμισμένος διαβήτης τύπου 2 επιβαρύνει το σύστημα υγείας με επιπλέον €3.000–€10.000(3) ετησίως ανά ασθενή, ενώ οι απώλειες παραγωγικότητας αντιπροσωπεύουν το 26%(3) του συνολικού οικονομικού αντίκτυπου. Πέρα από το άμεσο οικονομικό κόστος, ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι σημαντικός: χειρότερη ποιότητα ζωής, αυξημένα επίπεδα αναπηρίας και απώλεια παραγωγικότητας, με τις οικογένειες και τους φροντιστές να επιβαρύνονται με σοβαρές συναισθηματικές και πρακτικές προκλήσεις.

Παρά τα παραπάνω, οι σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης γλυκόζης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απρόσιτες για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς αποδεδειγμένα εργαλεία που μειώνουν τις επιπλοκές, τις νοσηλείες και το μακροπρόθεσμο κόστος. Η μελέτη δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες REFLECT(4) καταδεικνύει ότι η τεχνολογία FreeStyle Libre μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες για καρδιαγγειακές επιπλοκές σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν ινσουλίνη, σε σύγκριση με την παραδοσιακή παρακολούθηση με τρύπημα στο δάχτυλο. Ευρύτερη κλινική τεκμηρίωση επιβεβαιώνει ότι η συνεχής καταγραφή γλυκόζης βελτιώνει τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), αυξάνει τον χρόνο εντός στόχου και μειώνει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας, βοηθώντας τους ασθενείς να πετύχουν εξατομικευμένους γλυκαιμικούς στόχους και ταυτόχρονα να μειωθεί το μακροπρόθεσμο κόστος για το σύστημα υγείας.

Ο Σταύρος Οικονόμου, Country Manager του τομέα Diabetes Care της Abbott σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η καινοτομία δημιουργεί αξία μόνο όταν φτάνει στους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος που ζει με διαβήτη αξίζει πρόσβαση σε τεχνολογίες που κάνουν τη ζωή όχι μόνο μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά και καλύτερης ποιότητας. Με την τεχνολογία FreeStyle Libre, μπορούμε να μετασχηματίσουμε τη διαχείριση του διαβήτη, να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα υγείας και να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ο αντίκτυπος που έχει πραγματικά σημασία μετριέται σε ζωές που βελτιώνονται και σε κόστη που μειώνονται—γιατί όταν οι ασθενείς ευημερούν, όλοι ωφελούνται.»

Η Abbott επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί στενά με τις υγειονομικές αρχές και τους εταίρους στην Ελλάδα, ώστε κανένα άτομο με διαβήτη να μη μείνει πίσω. Η εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει την επέκταση της πρόσβασης στις τεχνολογίες CGM για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής και στη μείωση του μακροπρόθεσμου φορτίου για το σύστημα υγείας. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Abbott υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην καινοτομία στην υγεία, στον εκσυγχρονισμό της φροντίδας του διαβήτη και στη στήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη δημόσια υγεία. Η εταιρεία συνεχίζει να υπηρετεί την παγκόσμια αποστολή της να βοηθά τα άτομα με διαβήτη να ζουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους.