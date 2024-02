Μια νέα μελέτη από το Ινστιτούτο Καρδιάς Smidt στο Cedars-Sinai δείχνει ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την άσκηση.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American College of Cardiology (JACC), δείχνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να ασκούνται λιγότερο συχνά από τους άνδρες, ωστόσο λαμβάνουν μεγαλύτερα καρδιαγγειακά οφέλη.

«Οι γυναίκες ιστορικά και στατιστικά υστερούν σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την άσκηση», είπε η Martha Gulati, διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας στο Τμήμα Καρδιολογίας στο Smidt Heart Institute στο Cedars-Sina. «Η ομορφιά αυτής της μελέτης είναι ότι μαθαίνουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από κάθε λεπτό μέτριας έως έντονης δραστηριότητας από ό,τι οι άνδρες. Είναι μια ιδέα που δίνει κίνητρο που ελπίζουμε ότι οι γυναίκες θα λάβουν υπόψη τους».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 412.413 ενήλικες των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων National Health Interview Survey. Οι συμμετέχοντες μεταξύ του χρονικού πλαισίου από το 1997 έως το 2019 -το 55% των οποίων ήταν γυναίκες- παρείχαν στοιχεία έρευνας σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο.

«Για όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με οποιαδήποτε τακτική σωματική δραστηριότητα, σε σύγκριση με το να είναι αδρανείς, ο κίνδυνος θνησιμότητας ήταν χαμηλότερος», δήλωσε η Susan Cheng, συγγραφέας της μελέτης. «Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κίνδυνος θνησιμότητας μειώθηκε κατά 24% στις γυναίκες και 15% στους άνδρες».

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα μελέτησε τη μέτρια έως έντονη αερόβια σωματική δραστηριότητα, όπως γρήγορο περπάτημα ή ποδήλατο, και διαπίστωσε ότι οι άνδρες πέτυχαν το μέγιστο όφελος επιβίωσής τους κάνοντας αυτό το επίπεδο άσκησης για περίπου πέντε ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες πέτυχαν τον ίδιο βαθμό οφέλους επιβίωσης με περίπου 2 ½ ώρες την εβδομάδα.

Ομοίως, όταν επρόκειτο για δραστηριότητα μυϊκής ενδυνάμωσης, όπως η άρση βαρών, οι άνδρες έφτασαν στο μέγιστο όφελος κάνοντας τρεις συνεδρίες την εβδομάδα και οι γυναίκες κέρδισαν το ίδιο όφελος από περίπου μία συνεδρία την εβδομάδα.

Η Cheng είπε ότι οι γυναίκες είχαν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη εάν συμμετείχαν σε περισσότερες από 2 ½ ώρες την εβδομάδα μέτριας έως έντονης αερόβιας δραστηριότητας ή σε δύο ή περισσότερες συνεδρίες την εβδομάδα με δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους άσκησης και τις μεταβλητές, η Gulati λέει ότι υπάρχει ισχύς στις συστάσεις που βασίζονται στα ευρήματα της μελέτης. «Οι άνδρες έχουν μέγιστο όφελος επιβίωσης όταν εκτελούν 300 λεπτά μέτριας έως έντονης δραστηριότητας την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες έχουν το ίδιο όφελος από 140 λεπτά την εβδομάδα», είπε. «Παρόλα αυτά, οι γυναίκες συνεχίζουν να αποκομίζουν περαιτέρω οφέλη για έως και 300 λεπτά την εβδομάδα».