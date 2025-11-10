Το σημαντικό έργο και ρόλο που επιτελούν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) ανά την επικράτεια, παρουσίασαν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσία και του Προέδρου του ΕΟΔΥ, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, από την πιλοτική έναρξη του προγράμματος και έως σήμερα εξετάστηκαν από τις ΚΟΜΥ 5.000 πολίτες, τόσο κατ’ οίκον όσο και στην κοινότητα, σε 175 διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Τον Νοέμβριο οι ΚΟΜΥ θα επισκεφθούν 900 περιοχές σε όλη τη χώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε ετήσια βάση θα εξυπηρετούνται 500.000 πολίτες -όλων των ηλικιών- με έμφαση στις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Άμεσα, δε, οι Κινητές Ομάδες Υγείας θα ενισχυθούν με 50 επιπλέον γιατρούς, που θα εργάζονται αποκλειστικά σε αυτές.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαβεβαίωσε ότι η συνέχεια των ΚΟΜΥ είναι απολύτως εξασφαλισμένη, χαρακτηρίζοντας ως μία από τις πιο επιτυχημένες, ρηξικέλευθες και σημαντικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, φέρνοντας τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κοντά στον πολίτη.

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στάθηκε ιδιαιτέρως στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι ΚΟΜΥ λειτουργώντας ως «γέφυρα» προς τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να έρχονται σε επαφή με τον ΕΟΔΥ μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135, η οποία λειτουργεί ήδη σε καθημερινή βάση (08:00-16:00), προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις των ΚΟΜΥ, υποβάλλοντας τα αιτήματά τους για κατ’ οίκον επισκέψεις και να ενημερώνονται για την εξυπηρέτησή τους από σταθερά ιατρεία των ΚΟΜΥ στην κοινότητά τους.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε: «Σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε μία από τις πιο επιτυχημένες και επιδραστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορά στις Κινητές Ομάδες Υγείας. Θέλω να συγχαρώ την Aναπληρώτρια Υπουργό κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επειδή έτυχε σε πολλά από τα ταξίδια μου στην επαρχία να δω από κοντά το έργο που επιτελούν οι ΚΟΜΥ, πρέπει να σας πω ότι η διαφορά που κάνουν στις μικρές κοινωνίες και η ευελιξία που δίνουν στο Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίζει τοπικές κρίσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η επί της ουσίας επαφή με τον κόσμο σε υπηρεσίες υγείας που μπορεί να σώσουν πραγματικά ζωές είναι συγκλονιστική και έχει συνετελεστεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θεωρώ τις ΚΟΜΥ ένα από τα πιο ωραία και χρήσιμα εργαλεία που απέκτησε το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια και αξίζει πραγματικά σε όλη την ομάδα που έχει δουλέψει για αυτές ένα μεγάλο εύγε».

Σε δήλωσή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επεσήμανε: «Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν μια νέα μόνιμη υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που παρέχεται εντελώς δωρεάν σε όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και καλύπτει τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας από τη Θράκη έως την Κρήτη, φέρνοντας τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη. Οι ΚΟΜΥ παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων, εμβολιασμού και τακτικές ιατρικές υπηρεσίες κατ’ οίκον. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή την πρωτοβουλία, καθώς βλέπουμε ότι οι πολίτες την έχουν αγκαλιάσει, όπως αντιστοίχως έχουν κάνει και με το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”».

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογράμμισε: «Κινητές Ομάδες Υγείας σημαίνει πρόσβαση στο ΕΣΥ για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Σημαίνει ότι το Κράτος πηγαίνει κοντά στον πολίτη, για οποιονδήποτε μικρό ή μεγάλο οικισμό της Ελλάδας και για κάθε Έλληνα. Οι ΚΟΜΥ συνδέονται μέσω τηλεϊατρικής με τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία ή με Νοσοκομεία. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνεται διάγνωση ή να δίνεται θεραπεία στους ασθενείς. Αυτή τη στιγμή, 35 Νοσοκομεία είναι συνδεδεμένα με το σύστημα τηλεϊατρικής και παρέχουν σύνδεση με όλες τις ειδικότητες. Με την πρωτοβουλία αυτή κάνουμε ξεκάθαρο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάει παντού και δίνει πρόσβαση στην Υγεία σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το που βρίσκονται».