Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του διεθνούς συνεδρίου «Let’s talk about IVF: Conversations in a new era», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, στις 14-16 Νοεμβρίου 2025. Το συνέδριο συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού, με περισσότερες από 400 παρουσίες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ανοιχτό, δημιουργικό και διαδραστικό διάλογο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και καινοτομίες στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις σημαντικές καινοτομίες του εμβρυολογικού εργαστηρίου, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κλινική πράξη αλλά και τα εξατομικευμένα πρωτόκολλα θεραπείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η «Ημερίδα για το Κοινό» η οποία αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια να έρθουν σε άμεση επαφή με κορυφαίους του κλάδου, να ενημερωθούν για τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες και να συμμετέχουν ενεργά μέσα σε ζωντανές συζητήσεις με ερωτήσεις και απαντήσεις. Όσοι παρευρέθηκαν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, να λάβουν εξατομικευμένες πληροφορίες και να ενημερωθούν για τις λύσεις και τις εναλλακτικές που προσφέρει η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις. Στο τέλος της ημερίδας, τα ζευγάρια έλαβαν ένα πακέτο υπηρεσιών σε προνομιακή τιμή, ώστε να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του στόχου τους.

Το συνέδριο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της επιστημονικής αριστείας και την ενίσχυση της δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις στην εξέλιξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στην ανοιχτή επικοινωνία με την κοινωνία.