Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Exercise is Medicine» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine – Greece» στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ) κατά το διήμερο 6 & 7 Απριλίου 2024, σε συνδυασμό με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Σωματικής Δραστηριότητας και της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας. Το Συνέδριο χαρακτήριζε η ευρύτητα των θεματικών ενοτήτων σχετικά με το ρόλο της σωματικής άσκησης στην πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων νόσων και συμμετείχαν σε αυτό περισσότεροι από 400 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα, προσκεκλημένοι ομιλητές διεθνούς κύρους και εξέχοντες θεσμικοί εκπρόσωποι του παγκόσμιου δικτύου Exercise is Medicine®.

Βασικό θέμα του Συνεδρίου αποτέλεσε η ανάδειξη της σπουδαιότητας της σωματικής άσκησης στην πρόληψη και θεραπεία χρόνιων νόσων. Προσυνεδριακές δράσεις, κλινικά φροντιστήρια, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και κλινικών μελετών και επιστημονικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου παρείχαν ένα εξαιρετικά παραγωγικό περιβάλλον για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων μεταξύ επιστημόνων της υγείας και της άσκησης, ερευνητών και εκπαιδευτικών. Μεταξύ των κύριων συμπερασμάτων του Συνεδρίου ήταν η σημασία της ανάπτυξης και εδραίωσης ενός δικτύου εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας, των επιστημόνων της άσκησης και της κοινωνίας, για την προώθηση της άσκησης στην κλινική πρακτική και τη συνταγογράφηση της από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine-Greece» και Πρόεδρος του Συνεδρίου, Αν. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναστάσιος Φιλίππου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση ολοκληρώνουμε τις Εργασίες το 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ” Exercise is Medicine”. Το Συνέδριο αποτέλεσε μια διαρκή πηγή έμπνευσης και εξαιρετική ευκαιρία γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των συνέδρων, επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας και άσκησης, στο πλαίσιο ενός διεπιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για την αξιοποίηση της σωματικής άσκησης στην υγεία. Οι θεματικές του Συνεδρίου, πλαισιωμένες από διακεκριμένους ομιλητές στο πεδίο της έρευνας και εφαρμογής της άσκησης σε κλινικούς πληθυσμούς, καθώς και από εξέχοντες θεσμικούς εκπροσώπους του παγκόσμιου δικτύου Exercise is Medicine® και επιστημονικών φορέων της χώρας μας, ανέδειξαν τις προτεραιότητες για ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την ενσωμάτωση της άσκησης στην κλινική πρακτική, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής μας, και στη μείωση του κόστους υγείας στους Έλληνες πολίτες.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Συνέδρους για την εντυπωσιακή και ιδιαίτερα αποδοτική συμμετοχή τους και διατηρούμε μόνιμα ανοιχτούς τους διαύλους συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine-Greece» με όλους, επιστήμονες, θεσμικούς εκπροσώπους της Πολιτείας και επιστημονικούς φορείς, στην κοινή μας προσπάθεια για την προώθηση της σωματικής άσκησης ως βασικού παράγοντα υγείας και ποιότητας ζωής.»

Εξόχως σημαντική ήταν η συμμετοχή και η ομιλία στο Συνέδριο του Program Officer of Exercise is Medicine® του American College of Sports Medicine, Καθηγητή Mark Stoutenberg. Η ομιλία του, που ήταν και η εναρκτήρια του Συνεδρίου, πραγματεύθηκε διεξοδικά το πολύ σημαντικό θέμα: “Promoting Physical Activity Through Clinic-Community Linkages: The Role of Exercise is Medicine in Greece”. Όπως ο ίδιος ανέφερε:

«Tο Exercise is Medicine® είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία για να θεσπιστεί η Σωματική Δραστηριότητα ως μέρος ενός προτύπου υγειονομικής περίθαλψης. Το όραμα του Exercise is Medicine® είναι να καθιερωθεί η αξιολόγηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και η προώθηση της άσκησης ως ένα πρότυπο στην κλινική πρακτική, συνδέοντάς την με την συνολική υγειονομική περίθαλψη. Κανένας ασθενής δεν πρέπει να φεύγει από τον ιατρό του χωρίς αξιολόγηση του επιπέδου της σωματικής δραστηριότητάς του και συνταγογράφηση άσκησης με παραπομπή σε πιστοποιημένο επιστήμονα της άσκησης για περαιτέρω καθοδήγηση και επίβλεψη. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine – Greece» είναι η υποστήριξη της Πολιτείας και η αναγνώριση της άσκησης ως συμπληρωματικής θεραπείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ενθαρρυντικό ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αναπτύξει συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για τη θεσμοθέτηση της σωματικής άσκησης ως συμπληρωματικής θεραπείας χρόνιων νόσων».

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Exercise is Medicine» χαιρέτησαν ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεράσιμος Σιάσος, το Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, κ. Αθανασία Σμυρνιώτου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, καθώς και οι Κοσμήτορες των ΣΕΦΑΑ της χώρας. Το Συνέδριο απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες και αναμένεται να αποτελέσει θεμέλιο και ισχυρή αφετηρία για μελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την προαγωγή της σωματικής άσκησης στην Υγεία και την ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στον καθημερινό τρόπο ζωής.