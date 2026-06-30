Τον απολογισμό της ολοκλήρωσης του προγράμματος των απογευματινών χειρουργείων μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασαν στο υπουργείο Υγείας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Παραλαμβάνοντας μία 5ετή λίστα αναμονής με περιστατικά που έφταναν μέχρι και το 2017 για ψυχρά χειρουργεία (αυτά που δεν χαρακτηρίζονται επείγοντα), μέσα στα 2,5 χρόνια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν 26.845 χειρουργεία.

Εκδόθηκαν 66.570 vouchers και το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε πόρους ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για την δράση αυτή, που κατέστη επιβεβλημένη μετά την μεγάλη καθυστέρηση την οποία προκάλεσε η πανδημία covid-19 στην διεξαγωγή των προγραμματισμένων (ψυχρών) χειρουργικών επεμβάσεων.

Από τις 90.000 αναμονές στις 7.000

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς το ορόσημο του ήταν να μειωθεί η ενιαία λίστα χειρουργείων, αναφορικά με τους ασθενείς που περίμεναν πάνω από τέσσερις μήνες κατά 90% και ο στόχος επιτεύχθηκε με το παραπάνω καθώς μειώθηκε κατά 98%. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει ότι όταν η λίστα παραλήφθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας 90.000 άνθρωποι περίμεναν για ψυχρό χειρουργείο έως και 5 χρόνια και σήμερα παραμένουν λιγότεροι από 7.000.

Η δυνατότητα να χειρουργηθούν άμεσα στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ και με voucher στον ιδιωτικό τομέα προσφέρθηκε σε 66.570 ασθενείς, ενώ τελικώς πραγματοποιήθηκαν 26.845 χειρουργεία. Η διαφορά στους δύο αριθμούς οφείλεται στο γεγονός πως στο πολλοί ασθενείς να έχουν ήδη χειρουργηθεί το πρωί.

Μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκε ο αριθμός ρεκόρ των 522.000 χειρουργείων ενώ αυτή τη στιγμή η ενιαία λίστα χειρουργείων έχει αναμονή, που διαμορφώνεται στις πέντε εβδομάδες, δηλαδή οι ασθενείς χειρουργούνται εντός του 2026.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, για παράδειγμα για την επέμβαση καταρράκτη, στην Ελλάδα η αναμονή σήμερα διαμορφώνεται στις έξι εβδομάδες ενώ σε άλλες χώρες όπως η Πολωνία και η Σλοβενία κυμαίνεται μεταξύ 6-7 μηνών.

Αντίστοιχα, για την επέμβαση αρθροπλαστικής ισχίου, η αναμονή στη χώρα μας είναι στις 11 εβδομάδες, ενώ σε άλλες χώρες (όπως η Πολωνία και η Σλοβενία) η αναμονή ξεκινά από 10 μήνες και μπορεί να φτάσει και τους 20 μήνες! Επίσης επισημαίνεται ότι βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η αναμονή έως και 4 μήνες για ψυχρό χειρουργείο θεωρείται αποδεκτή, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Τα 36 εκατ. ευρώ από τα 41 εκατ. ευρώ σε προσωπικό του ΕΣΥ

Ο υπουργός υγείας Α. Γεωργιάδης εξήγησε ότι όλα τα προγράμματα του Ταμείου ανάκαμψης λήγουν στις 30/6 και αυτή τη στιγμή παραμένουν λίγο λιγότερα από 7000 περιστατικά στην ενιαία λίστα χειρουργείων, τα οποία βρίσκονται κυρίως εκτός Αττικής.

Τα περιστατικά αυτά θα αντιμετωπιστούν και με μετακινήσεις ασθενών σε άλλα νοσοκομεία (π.χ. μετακίνηση σε νοσοκομεία της Αττικής από την περιφέρεια), ενώ από τα 41 εκατ. ευρώ που έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, για την υλοποίηση του έργου, τα 36 εκατ. ευρώ έλαβαν γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ και το υπόλοιπο μέσω των voucher μοιράστηκε στους υγειονομικούς του ιδιωτικού τομέα, που συμμετείχαν στα χειρουργεία.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους είπαν ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει μία δράση σε Ρόδο και Κάλυμνο ώστε να προχωρήσουν στα δύο νησιά τα ψυχρά χειρουργεία, εκτιμώντας ότι μέχρι να γίνουν οι Εθνικές Εκλογές το 2027, η λίστα αναμονής για τα ψυχρά χειρουργεία θα έχει μηδενιστεί.

Αναφορικά με τις πληρωμές των υγειονομικών υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση που οφείλεται σε διαδικασίες ελέγχου και εκκαθάρισης. Για τους υγειονομικούς του ΕΣΥ έχει εξοφληθεί ο Απρίλιος του 2026 ενώ για τον ιδιωτικό τομέα έχει εξοφληθεί ο Μάρτιος του 2026 καθώς γίνεται εκκαθάριση από τον ΕΟΠΠΥ, με τον υπουργό υγείας και τον υφυπουργό υγείας να δεσμεύονται πως μέχρι τις 31 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές.