Η GEP, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Work™. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της GEP στη δημιουργία μιας ανθεκτικής κουλτούρας εμπιστοσύνης, συνεργασίας και καινοτομίας – αξίες που ενδυναμώνονται κι εξελίσσονται διαχρονικά μαζί με τους ανθρώπους της και αποτελούν θεμέλιο της επιχειρηματικής της ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου GEP, Γιώργος Λαμπρινός, δήλωσε: «Η πιστοποίηση Great PlaceTo Work® για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αντανακλά κάτι βαθύτερο από μία τιμητική διάκριση. Αποδεικνύει ότι έχουμε θεμελιώσει ένα σύστημα αξιών που επιτρέπει στους ανθρώπους μας να εξελίσσονται, να εμπνέονται και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινή μας πορεία. Η συνέπεια αυτή ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η πρόοδος και η καινοτομία ξεκινούν από ένα υγιές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον με την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση να διαπνέει τόσο τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε τους ανθρώπους μας, όσο και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα της GEP για την καθημερινή αφοσίωση και το πάθος που μας κρατούν στην κορυφή».

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η GEP συνεχίζει να επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει για την ποιότητα και την ανθρωποκεντρική του φιλοσοφία, αναδεικνύοντας ότι η φροντίδα για τους ανθρώπους είναι βασικός μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και ηγετικής παρουσίας στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας στη χώρα μας.