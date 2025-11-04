Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 18ο Ετήσιο Συνέδριο του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την ελληνική παιδιατρική κοινότητα. Με τίτλο «Η Παιδιατρική στην Πράξη», το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και προσέλκυσε περισσότερους από 400 παιδιάτρους, που συμμετείχαν δια ζώσης, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό επιστημονικό ενδιαφέρον και τη σημασία του θεσμού.

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συγκέντρωσε 39 διακεκριμένους ομιλητές, παιδίατρους και εξειδικευμένους επιστήμονες, που παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα δεδομένα και εξελίξεις στην παιδιατρική πρακτική.

Μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, το Συνέδριο ανέδειξε τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τις καινοτόμες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σήμερα στην παιδιατρική φροντίδα. Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, ξεχώρισαν η επανεμφάνιση της ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευρωπαϊκές χώρες, ένα ζήτημα που εγείρει άμεσο κίνδυνο και για τη χώρα μας, καθώς και τα αναθεωρημένα κριτήρια για τη διάγνωση της σηψαιμίας. Και τα δύο θέματα ανέπτυξε ο κ. Ανδρέας Φρετζάγιας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, και Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, κα. Πολυξένη Νικολαΐδου Καρπαθίου, η οποία παρουσίασε το θέμα των νέων λοιμώξεων από αναδυόμενους ιούς, όπως ο ιός του Δάγκειου Πυρετού και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ως ειδικοί προσκεκλημένοι εισηγητές συμμετείχαν η κα. Μαρίζα Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Γιάλλουρος, Καθηγητής Κρατικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο κ. Apostolos Bossios, Καθηγητής στο Karolinska University της Στοκχόλμης, οι οποίοι ανέλυσαν θέματα που αφορούν λοιμώξεις του αναπνευστικού και συγγενείς βλάβες των πνευμόνων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 18ου Συνεδρίου, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών ανανεώνει το ραντεβού του με την επιστημονική κοινότητα για το επόμενο έτος, συνεχίζοντας με αφοσίωση την παράδοση της επιστημονικής αριστείας και της προσφοράς στην παιδιατρική φροντίδα.