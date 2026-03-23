Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών κατακτά μια ιστορική πρωτιά και εδραιώνει τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, έλαβε τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®) από τον διεθνή οργανισμό Joint Commission International (JCI), καθιστώντας τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών τον πρώτο στην Ελλάδα με δύο νοσοκομεία διαπιστευμένα κατά JCI.

Μετά τη διαπίστευση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, του πρώτου νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα που έλαβε τη συγκεκριμένη διεθνή αναγνώριση, η ένταξη και του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο δίκτυο των διαπιστευμένων οργανισμών JCI επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου να λειτουργεί με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ενιαίο επίπεδο φροντίδας ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας.

Η διεθνής διαπίστευση JCI αποτελεί αποτέλεσμα εκτεταμένης, ανεξάρτητης και πολυεπίπεδης αξιολόγησης βάσει 1.100 μετρήσιμων κριτηρίων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της λειτουργίας ενός σύγχρονου νοσοκομείου: από την ασφάλεια των ασθενών και τη χειρουργική φροντίδα έως τη διαχείριση φαρμάκων, την πρόληψη λοιμώξεων και τη συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Για τους ασθενείς και τους συνεργάτες του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η διαπίστευση αυτή μεταφράζεται σε τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές, συστηματικούς ελέγχους ποιότητας και υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε κάθε στάδιο της φροντίδας, ενισχύοντας τη λειτουργική συνέπεια και τη διεθνή αξιοπιστία του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι πλέον ο πρώτος Όμιλος στην Ελλάδα, και από τους ελάχιστους ομίλους στην Ευρώπη, με δύο νοσοκομεία διαπιστευμένα κατά JCI. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δεν αποτελεί απλώς μια διάκριση, αλλά έμπρακτη απόδειξη οργανωτικής ωριμότητας, συνέπειας και επένδυσης στην αριστεία. Η επιλογή μας να υιοθετούμε τα αυστηρότερα παγκόσμια πρότυπα δεν είναι συγκυριακή, είναι στρατηγική. Στόχος μας είναι οι ασθενείς μας, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, να απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαφάνειας και τεκμηριωμένης φροντίδας, σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στα κορυφαία νοσοκομεία διεθνώς.»