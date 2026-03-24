Πυλώνες της Συνεργασίας Αξίας μεταξύ της Siemens Healthineers και του Ομίλου Ιατρόπολις αποτελούν η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της απόδοσης των ψηφιακών συστημάτων και η αξιοποίηση απομακρυσμένων διαγνωστικών μεθόδων.

Η πρωτοποριακή αυτή συμφωνία αποδίδει πολλαπλά οφέλη στους ασθενείς, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και την κοινωνία, διασφαλίζοντας ύψιστη ποιότητα διαγνωστικού αποτελέσματος.

Με μια στρατηγική συνεργασία υψηλής αξίας με τον Όμιλο Ιατρόπολις, η Siemens Healthineers πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, αλλάζοντας τα δεδομένα στο πεδίο της παροχής ολιστικών λύσεων ιατρικής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, οι δύο κορυφαίοι εταίροι στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας προχώρησαν στη σύναψη μιας καινοτόμου συμφωνίας τεχνολογικής συνεργασίας διάρκειας 8 ετών, με στόχο τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων και της εμπειρίας των ασθενών μέσα από την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, εννέα διαγνωστικά κέντρα και μια κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας θα εξοπλιστούν με συστήματα ιατρικής απεικόνισης τεχνολογίας αιχμής, προσφέροντας υψηλής ποιότητας φροντίδα σε περίπου 5.000 ασθενείς καθημερινά.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην Αττική, καθώς προβλέπεται και η σταδιακή επέκταση του έργου στη Βόρεια Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, επιλεγμένα διαγνωστικά κέντρα της πόλης θα εξοπλιστούν με προηγμένα συστήματα ιατρικής απεικόνισης, ενισχύοντας την παροχή υψηλού επιπέδου διαγνωστικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή. Η επέκταση αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας σε καινοτόμες τεχνολογίες υγειονομικής φροντίδας, συμβάλλοντας τόσο στην ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση, όσο και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των ασθενών.

Η συμφωνία αυτή, η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα, περιλαμβάνει μια σειρά από ολιστικές λύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες state-of-the-art τεχνολογίας, που δημιουργούν πολλαπλάσια αξία για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και ισχυρά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ενδεικτικά, η προστιθέμενη αξία της συμφωνίας αντλείται από στοιχεία όπως, συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικό επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένα dashboards, καθώς και business intelligence/analytics tools.

Ενδεικτικά, εξειδικευμένοι μηχανικοί στη λειτουργία του εξοπλισμού θα ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο, ενώ η αναβάθμιση του τεχνολογικού υλικού απεικόνισης θα βελτιστοποιήσει τη δυνατότητα αποζημίωσης των σχετικών εξετάσεων μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Με την εφαρμογή της συνεργασίας αναμένονται εντυπωσιακά αποτελέσματα: εξαιρετική ποιότητα ακτινολογικής απεικόνισης σε συνδυασμό με αύξηση της δυνατότητας του αριθμού των εξετάσεων κατά περίπου 20%, ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και της διάχυσης της εξειδικευμένης γνώσης μέσω της απομακρυσμένης μεθόδου σάρωσης, μεγιστοποίηση της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, εξορθολογισμός κόστους και χρόνων απόκρισης των υπηρεσιών.

Η εν λόγω συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης στρατηγικής επιλογής της Siemens Healthineers για σύναψη Συνεργασιών Αξίας (Value Partnerships), που αποσκοπούν στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Με τις ανάγκες των ασθενών στο επίκεντρο και κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, η κάθε Συνεργασία Αξίας προσαρμόζεται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το όραμα και τις απαιτήσεις του παρόχου.

Ο κ. Σίμος Κοκκοβός, Head of Digital & Enterprise Services της Siemens Healthineers, δήλωσε: «Η συμπόρευση της Siemens Healthineers με τον Όμιλο Ιατρόπολις για περισσότερο από 40 έτη, στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και την κοινή πεποίθηση ότι η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, εκτός από την εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της υψηλότερης ποιότητας, εμπεριέχει και μια ηθική δέσμευση για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών φροντίδας. Οι συνεργάτες μάς επιλέγουν επειδή ως προμηθευτές ιατρικής τεχνολογίας διαθέτουμε καινοτόμα συστήματα ιατρικής απεικόνισης με εγγυημένη ποιότητα αποτελέσματος, που προσφέρουν στους ασθενείς μια εξαιρετική εμπειρία εξέτασης. Ωστόσο, οι σχέσεις μας με τους παρόχους υγείας είναι μόνιμες επειδή στηρίζονται στη συν-δημιουργία αξίας, αναδεικνύοντας τα ισχυρά σημεία των συνεργατών μας, με γνώμονα πάντοτε μια ποιοτικά άριστη φροντίδα μέσω ιατρικής ακριβείας και ψηφιακών λύσεων.»