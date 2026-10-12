Με 8 Gold, 3 Silver και 4 Bronze βραβεία, διακρίθηκαν οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), στα Best in Pharmacy Awards 2026 και Supplement Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία τους στην ανάπτυξη προϊόντων υγείας και καθημερινής φροντίδας, καθώς και στον σχεδιασμό σύγχρονων marketing campaigns.

Η τελετή απονομής, κοινή για τους δύο θεσμούς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Anais Club, από την BOUSSIAS Events. Οι δύο θεσμοί επιβραβεύουν την ποιότητα, την καινοτομία και την επιστημονική τεκμηρίωση των προϊόντων φαρμακείου και των συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς και τις δημιουργικές προσεγγίσεις και σύγχρονες πρακτικές marketing που αναπτύσσονται στον κλάδο.

Οι διακρίσεις του ΟΦΕΤ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από την περιποίηση προσώπου, τη γυναικεία και παιδική φροντίδα, τη στοματική υγιεινή και την αντηλιακή προστασία έως τις πρώτες βοήθειες, τα συμπληρώματα διατροφής και τις ολοκληρωμένες καμπάνιες marketing.

Οι διακρίσεις στα Best in Pharmacy Awards 2026

Στα Best in Pharmacy Awards 2026, η InterMed απέσπασε πέντε Gold βραβεία:

Eva Belle Ampoules , στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν για Περιποίηση Προσώπου».

UNIDENT PHARMA Care Mouthwashes , στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν Στοματικής Υγείας».

EVA INTIMA Deodorant Spray , στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν για τη Γυναίκα».

Everyday Health Stories με τον Φάνη Λαμπρόπουλο , στην κατηγορία «Καλύτερη Online & Social Media Καμπάνια Μάρκετινγκ».

Eva Intima Brand Campaign , στην κατηγορία «Καλύτερη Καμπάνια Μάρκετινγκ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Έντυπα Μέσα)».

Επιπλέον, η InterMed διακρίθηκε με δύο Silver βραβεία για τα AcnoFix Wipes, στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν για Περιποίηση Προσώπου», και Euderma Babyderm 3-Step Daily Care, στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν για Παιδιά», καθώς και με δύο Bronze βραβεία για τα Eva Belle Retinoid Capsules, στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν για Περιποίηση Προσώπου», και Luxurious SunCare Skin Barrier Protection SPF50, στην κατηγορία «Καλύτερο Αντηλιακό Προϊόν».

Αντίστοιχα, η UNI-PHARMA απέσπασε Gold βραβείο για το CURAderm Powder Spray, στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν για Πρώτες Βοήθειες».

Στα Supplement Awards 2026, η InterMed τιμήθηκε με Gold βραβείο για το Solumag Night, στην κατηγορία «Καλύτερο Συμπλήρωμα για τον Ύπνο», και Silver βραβείο για το Eva Intima PMS SOS, στην κατηγορία «Καλύτερο Συμπλήρωμα για την Έμμηνο Ρύση».

Η UNI-PHARMA απέσπασε Gold βραβείο για το TONOSAN Men’s LBD Boost, στην κατηγορία «Καλύτερο Συμπλήρωμα για τον Άνδρα», ενώ το Olivomed έλαβε δύο Bronze βραβεία, στις κατηγορίες «Καλύτερο Συμπλήρωμα για Καρδιά & Κυκλοφορικό» και «Καλύτερο Συμπλήρωμα για τον Έλεγχο Βάρους».

Οι 15 διακρίσεις αναδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση του Ομίλου Τσέτη στην έρευνα και ανάπτυξη, στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας, με καινοτόμες συνθέσεις και τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες υγείας και φροντίδας.

Παράλληλα, οι βραβεύσεις στον τομέα του μάρκετινγκ επιβεβαιώνουν τη σημασία της δημιουργικής και στοχευμένης επικοινωνίας, η οποία συμβάλλει στην ουσιαστική σύνδεση των προϊόντων με το κοινό.

Με διαρκείς επενδύσεις στην έρευνα, τη βιομηχανική παραγωγή και το ανθρώπινο δυναμικό, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά του στον φαρμακευτικό κλάδο, με σταθερό προσανατολισμό στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, την καινοτομία και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών υγείας.