Στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης για την προσχολική αγωγή βρέθηκαν η υγεία, η σωστή μάσηση και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, με αφορμή την παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος «Υγιείς Καρδιές – Χαρούμενα Παιδιά – Δυνατός Πλανήτης» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών – Νηπιαγωγείων & ΚΔΑΠ (ΕΟΣΙΠΑΙΣ). Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στο πλαίσιο της Πρώιμης Παρέμβασης και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σχεδιασμένο από την ΕΟΣΙΠΑΙΣ, με εμπνεύστρια την Πρόεδρο κα Χαρά Σελλή, σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Βασιλάκη – Ευρυμάθεια, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών και δίνει έμφαση στην πρόληψη από την παιδική παχυσαρκία και ευρύτερα την πρόληψη υγείας. Συνδέει, με επιστημονική τεκμηρίωση, τη σωστή μάσηση, την αναπνοή, τη διατροφή, την αυτορρύθμιση και τη συναισθηματική ενδυνάμωση, ενώ παράλληλα καλλιεργεί οικολογική ευαισθησία από τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και φορέων. Μεταξύ αυτών ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής Β’ Πειραιά Μ. Λιβανός, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, καθώς και στελέχη του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κοινός άξονας των τοποθετήσεων αποτέλεσε η σημασία της πρόληψης στην προσχολική ηλικία και η ανάγκη αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου απέστειλε μήνυμα προς τους διοργανωτές με το οποίο τους συνεχάρη για την πρωτοβουλία και για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης επισήμανε το γεγονός ότι το πρόγραμμα απευθύνεται στην προσχολική ηλικία, κάτι πολύ σημαντικό και για το λόγο αυτό πρότεινε συνεργασία στον ΕΟΣΙΠΑΙΣ και τους συντελεστές του εκπαιδευτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων εκπροσώπων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Αλέξανδρος Καραλής, καθώς και η παιδίατρος Εύη Χατζηδάκη, με ερευνητική εξειδίκευση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και συνεργάτιδα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Χρήσιμη και ιδαίτερα ενημερωτική ήταν και η ομιλία της παιδιάτρου κας Λαλιώτη. Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεών τους ήταν η σημασία της πρόληψης και η ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας από την προσχολική ηλικία.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η παρέμβαση της εκπαιδευτικού Ειρήνης Βασιλάκη, εξειδικευμένης στην βιωματική μάθηση, η οποία ανέλυσε τη φιλοσοφία και τη δομή του πολυεπίπεδου προγράμματος, παρουσιάζοντας παράλληλα στους παρευρισκόμενους καινοτόμα και πρακτικά εκπαιδευτικά υλικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα παιδιά.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια ολιστική φιλοσοφία που συνδέει το σώμα, το συναίσθημα και τη φροντίδα του περιβάλλοντος σε μια ενιαία μαθησιακή εμπειρία. Εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2021-2027, ευθυγραμμίζεται με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής του ΙΕΠ και ακολουθεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Κεντρικός στόχος είναι η συνολική ενδυνάμωση του παιδιού: να μάθει να τρέφεται σωστά, να μασά ήρεμα, να αναπνέει σωστά και να σέβεται το σώμα του, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική συνείδηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύνδεση μάσησης, αναπνοής και λόγου, μέσα από αρχές νευροπαιδαγωγικής και βιωματικής μάθησης. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται μέσα από παιχνίδι, κίνηση και εμπειρία, ώστε η γνώση να γίνεται πράξη.

Ξεχωριστή ενότητα αφορά την πρόληψη επιβλαβών συνηθειών και την κατανόηση της σημασίας του καθαρού αέρα και της σωστής αναπνοής. Παράλληλα, η φροντίδα του σώματος συνδέεται με τη φροντίδα της γης, βοηθώντας τα παιδιά να αντιληφθούν τη σχέση ανάμεσα στη δική τους υγεία και στο περιβάλλον.

Σημαντικό ρόλο έχει και η συνεργασία με τους γονείς, μέσα από ειδικό ενημερωτικό υλικό, κοινές δράσεις και δραστηριότητες που μεταφέρουν τη φιλοσοφία του προγράμματος και στο σπίτι. Προβλέπεται επίσης ψηφιακό portfolio για κάθε παιδί, διαμορφωτική αξιολόγηση και ετήσια «Γιορτή Υγείας και Πλανήτη», όπου τα παιδιά παρουσιάζουν όσα έχουν κατακτήσει.

Οι δημιουργοί του προγράμματος, με επικεφαλής την Πρόεδρο του ΕΟΣΙΠΑΙΣ κα Χαρά Σελλή, εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής και να επεκταθεί ευρύτερα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας πρόληψης και φροντίδας από τα πρώτα χρόνια της ζωής.