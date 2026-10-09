Να μπορείς να εργάζεσαι, να σπουδάζεις, να ταξιδεύεις, να φροντίζεις την οικογένειά σου και να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, στις 12 Οκτωβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) αναδεικνύει δύο συμπληρωματικά μηνύματα: «Πραγματοποίησε τα όνειρά σου» της EULAR και το μήνυμα της Global Remission Coalition (GRC), το οποίο αποδίδει ως «Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν είναι μόνο αριθμοί». Κοινό τους ζητούμενο είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία και η υποστήριξη που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να διεκδικεί τη ζωή που επιθυμεί.

Το «Achieve Your Dreams» («Πραγματοποίησε τα όνειρά σου»), που συνεχίζεται ως μήνυμα της EULAR για το 2026, αναδεικνύει τις προσδοκίες των ανθρώπων με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, αλλά και τις προϋποθέσεις για να γίνουν πραγματικότητα. Ο πόνος, η κόπωση και η αβεβαιότητα συχνά επηρεάζουν την καθημερινότητα, την εργασία και τις σχέσεις τους, ακόμη κι όταν οι δυσκολίες αυτές δεν είναι ορατές στους άλλους. Η δυνατότητα να κυνηγήσουν τους στόχους τους χρειάζεται έγκαιρη φροντίδα, κατανόηση και ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής.

Παράλληλα, η καμπάνια της GRC «Remission is More Than a Number» («Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν είναι μόνο αριθμοί») θέτει στο επίκεντρο την επιδίωξη καλύτερου ελέγχου της νόσου στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα και τη σημασία του για την ποιότητα ζωής. Οι εξετάσεις και οι δείκτες ενεργότητας της νόσου είναι απαραίτητοι για την ιατρική αξιολόγηση. Χρειάζεται, όμως, να συνεκτιμώνται με όσα βιώνει ο άνθρωπος: πόσο πόνο και κόπωση αισθάνεται, πόσο ανεξάρτητος είναι και κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες που έχουν αξία για εκείνον καθημερινά.

Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν σημαίνει ίαση ούτε εγγυάται την απουσία κάθε συμπτώματος. Γι’ αυτό, ακόμη και όταν οι κλινικοί δείκτες είναι βελτιωμένοι, οι δυσκολίες που αναφέρει ο ασθενής χρειάζεται να ακούγονται και να αξιολογούνται. Η ουσιαστική συνεργασία με τον ρευματολόγο βοηθά να διαμορφώνονται θεραπευτικοί στόχοι που λαμβάνουν υπόψη τόσο τον έλεγχο της νόσου όσο και τις προσωπικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την EULAR, περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με κάποιο από τα περισσότερα από 200 ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα. Οι παθήσεις αυτές αφορούν όλες τις ηλικίες και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κινητικότητα, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής. Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη φροντίδα παραμένουν βασικές προϋποθέσεις για καλύτερη αντιμετώπιση

«Ένα ρευματικό νόσημα μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, δεν πρέπει όμως να καθορίζει τα όνειρα και τις επιλογές του. Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν αποτυπώνεται για εμάς μόνο σε αριθμούς ή θεραπευτικούς δείκτες. Έχει ουσιαστική αξία όταν επιτρέπει στον άνθρωπο να ζει με λιγότερους περιορισμούς, να εργάζεται, να δημιουργεί, να σχεδιάζει και να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνική ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία και η ουσιαστική υποστήριξη μπορούν να κάνουν καθοριστική διαφορά», επισημαίνει η Καίτη Αντωνοπούλου, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. καλεί σε φροντίδα που ακούει τον ασθενή και αναγνωρίζει όσα έχουν σημασία για τη ζωή του. Τα δύο μηνύματα συναντώνται σε αυτήν ακριβώς τη διεκδίκηση: καλύτερος έλεγχος της νόσου και ουσιαστική υποστήριξη, ώστε οι άνθρωποι με ρευματικά νοσήματα να μπορούν να συνεχίζουν να κάνουν σχέδια και να επιδιώκουν τα όνειρά τους.