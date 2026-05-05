Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, το Patients Hub παρουσιάζει το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς vidcasts «Patient Talks: 10+1, Ασθενείς ρωτούν – Experts απαντούν», ανοίγοντας έναν άμεσο διάλογο ανάμεσα σε ασθενείς και ειδικούς για το άσθμα, τα συμπτώματά του και τη σωστή διαχείρισή του.

Μέσα από 10+1 ερωτήσεις που προκύπτουν από την εμπειρία των ίδιων των ασθενών,

ο Δημήτρης Κοντοπίδης – «ιδρυτής του Patient Hub», με 15 χρόνια εμπειρίας στην συνηγορία ασθενών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανοίγει τη συζήτηση για ζητήματα που συχνά παραμένουν χωρίς σαφή απάντηση:

«Πότε ο βήχας και το “σφύριγμα” στην αναπνοή πρέπει να μας ανησυχήσουν; Μπορεί το άσθμα να παραμένει αδιάγνωστο για χρόνια; Και τελικά, είναι κάτι που “φεύγει” ή κάτι που απαιτεί διαρκή διαχείριση;»

Στο επεισόδιο, η Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Συντονίστρια της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε., κα. Ευαγγελία Φούκα, δίνει σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Όπως επισημαίνει,

«Το άσθμα είναι μια χρόνια κατάσταση που μπορεί να ελέγχεται αποτελεσματικά, αρκεί να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί σωστά», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προκύπτουν από την υποτίμηση της νόσου και των συμπτωμάτων της.».

Παράλληλα, αναλύονται οι βασικοί παράγοντες που επιδεινώνουν το άσθμα – από τον καπνό και τη ρύπανση έως τα αλλεργιογόνα – καθώς και πρακτικοί τρόποι με τους οποίους οι ασθενείς μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους χωρίς περιορισμούς.

Το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές: το άσθμα μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά, αρκεί να υπάρχει σωστή ενημέρωση, συνέπεια και ενεργή συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς.

Το επεισόδιο «Patient Talks: 10+1 ΑΣΘΜΑ», Ασθενείς ρωτούν – Experts απαντούν», εντάσσεται στη νέα σειρά vidcasts του Patients Hub, για την ενίσχυση της ενημέρωσης των ασθενών, φέρνοντας στο προσκήνιο τις δικές τους ερωτήσεις και δίνοντας αξιόπιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.) και με την υποστήριξη της Chiesi Hellas, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από μία από τις συχνότερες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Δείτε & μάθετε περισσότερα:

Παρακολουθήστε το επεισόδιο στο YouTube:

[PatientTalks]

Μάθετε περισσότερα για το Patients Hub & τη σειρά Patient Talks:

https://patientshub.org/

Πληροφορίες για το άσθμα:

-Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Πνευμονολογικά Νοσήματα «ΑΝΑΣΑ»: https://breathassociation.gr/

– myasthma.gr

Το Patients Hub, είναι ο 1ος συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών στην Ελλάδα. Αποτελεί κόμβο δικτύωσης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των Ενώσεων Ασθενών, των συνεργαζόμενων φορέων της Υγείας αλλά και κάθε πολίτη – χρήστη του συστήματος υγείας. Στεγάζεται σε ένα συνεργατικό χώρο ο οποίος φιλοξενεί δράσεις και ανάγκες εργασίας και εκδηλώσεων σε υβριδική μορφή των Συλλόγων ασθενών και φορέων στην Υγεία.

Το επεισόδιο «Patient Talks: 10+1 ΑΣΘΜΑ», Ασθενείς ρωτούν – Experts απαντούν», εντάσσεται στη νέα σειρά vidcasts του Patients Hub, «Patient Talks – 10+1: Ασθενείς ρωτούν – οι ειδικοί απαντούν».