Πέντε χρόνια μετά την ιστορική πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνική HPV Εταιρεία] συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια κινητοποίηση για την ενημέρωση του κοινού.

Ο Π.Ο.Υ. έχει θέσει ως σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας – που προκαλείται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) – ως προβλήματος δημόσιας υγείας, όταν τα περιστατικά μειωθούν κάτω από 4 ανά 100.000 γυναίκες ετησίως σε όλες τις χώρες. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. αυτό είναι εφικτό εάν έως το 2030 επιτευχθούν οι εξής στόχοι:

90% εμβολιαστική κάλυψη των κοριτσιών έως 15 ετών,

70% προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV test στις ηλικίες 35 και 45,

90% θεραπεία των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις.

Η Ελλάδα στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων

Παρά τις θετικές εξελίξεις, όπως η ένταξη του δωρεάν εμβολιασμού HPV στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και για τα δύο φύλα, και το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, η χώρα μας απέχει ακόμη αρκετά από την επίτευξη των στόχων του Π.Ο.Υ. έως το 2030.

Προς τούτο απαιτείται:

Ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα των κοριτσιών έως 15 ετών, και

Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV test.

Μόνο έτσι οι νέες γενιές παιδιών και εφήβων θα προστατευτούν τα επόμενα χρόνια από την HPV μόλυνση, αλλά και οι ενήλικες γυναίκες με HPV-σχετιζόμενη νόσο θα διαγνωσθούν εγκαίρως και θα θεραπευθούν.

Δράσεις ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης του Π.Ο.Υ. για την Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας (17 Νοεμβρίου, Cervical Cancer Elimination Day), η Ελληνική HPV Εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με φορείς και οργανισμούς για να μεταφέρει το μήνυμα της πρόληψης σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων, όπως η Βουλή των Ελλήνων, ο Πύργος Πειραιά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με το μήνυμα:

Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας

Ενημερώσου, Εμβολιάσου, Εξετάσου!

hpvsociety.gr

Διεθνής αναγνώριση: Το Παγκόσμιο Συνέδριο HPV 2026 στην Αθήνα

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Διεθνούς Εταιρείας Θηλωματοϊών για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με την Ελληνική HPV Εταιρεία, του 38ου Παγκόσμιου HPV Συνεδρίου στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2026, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του ελληνικού πληθυσμού.

Ο κ. Θεόδωρος Αγοραστός, Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας, δήλωσε:

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ιατρικής που ένας από τους πιο συχνούς καρκίνος, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, μπορεί ουσιαστικά να προληφθεί με ένα εμβόλιο! Και αυτό διότι ο καρκίνος αυτός (όπως και ορισμένοι άλλοι καρκίνοι) οφείλεται σε έναν ιό, τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Έτσι, όπως και με τα άλλα λοιμώδη νοσήματα, αν ανοσοποιηθούν οι μη φορείς του ιού με εμβολιασμό κατά του HPV και εάν ανιχνευθούν με HPV testing έγκαιρα στον γενικό πληθυσμό οι φορείς του ιού και, εφόσον έχουν νόσο, θεραπευθούν, τότε η νόσος θα εκλείψει. Το πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα γίνουν τα παραπάνω (π.χ. στην Σουηδία και Αυστραλία υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί αυτό σε 2-3 χρόνια από σήμερα!).

Η τεράστια σπουδαιότητα που έχει η άμεση εφαρμογή του HPV εμβολιασμού, αλλά και ο έλεγχος των γυναικών με HPV testing οδήγησε τον Π.Ο.Υ. το 2020 να θεσπίσει την 17η Νοεμβρίου ως Ημέρα Δράσης για την Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας, με κατευθυντήριες οδηγίες, κάνοντας έκκληση για εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη.

Στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, απέχουμε όμως ακόμη αρκετά από την εκπλήρωση των στόχων που έθεσε ο Π.Ο.Υ. Αν κατορθώσουμε να τους εκπληρώσουμε μέχρι το 2030, τότε υπολογίζεται ότι το ~2047 θα έχει εξαλειφθεί ο καρκίνος τραχήλου μήτρας και στην Ελλάδα. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή θα σταθεί σίγουρα και η διοργάνωση του Παγκόσμιου HPV Συνεδρίου τον Οκτώβριο του 2026 στην Αθήνα, λόγω και της εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού που θα την συνοδεύει».

Ο Dr. João Breda, Head, WHO Athens Office on Quality of Care and Patient Safety Special Representative and Officer in Charge, WHO Greece, ανέφερε:

«Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας παραμένει μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Παρόλα αυτά, μπορεί να προληφθεί και να θεραπευτεί σε μεγάλο βαθμό. Μέσω της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του ολοκληρωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ στην Ελλάδα, καθώς και των προσπαθειών για την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού κατά του ιού HPV, διαθέτουμε πλέον τα εργαλεία για να προστατεύσουμε ζωές και να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ.

Η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την 38η Παγκόσμια Διάσκεψη για τον HPV στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2026, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV). Η διάσκεψη θα αναδείξει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας .

στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, την προώθηση της πρόληψης και την ενίσχυση των δράσεων δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και συνεργασίας για ειδικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και κοινότητες, με στόχο την επιτάχυνση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Με αφορμή την 5η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας 2025, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για ένα μέλλον όπου ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας δεν θα αποτελεί πλέον απειλή. Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα να έχει πρόσβαση σε έγκαιρο εμβολιασμό, υψηλής ποιότητας προληπτικό έλεγχο και αποτελεσματική θεραπεία. Μέσω της συνεργασίας, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε. για το 2030, να σώσουμε ζωές και να εξασφαλίσουμε ένα υγιέστερο μέλλον για τις επόμενες γενιές γυναικών τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως».