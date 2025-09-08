Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, τιμώντας την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Physiotherapy) το 1951. Επιπλέον, στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, θεσμοθετημένη με το Νόμο 4486/2017, μετά από πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, η οποία φέτος εστιάζει στην Υγιή Γήρανση ο ΠΣΦ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του προέδρου του κ. Πέτρου Λυμπερίδη.

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι εστιασμένη στην Υγιή Γήρανση – ένα θέμα ιδιαίτερα καίριο, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και στην χώρα μας, προκαλεί ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων, αλλά και εντατικούς διαλόγους από τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς.

Η Υγιής Γήρανση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών γνωρίζει ότι η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, μέσα από την υπηρεσία της στην κινητική υγεία του ανθρώπου και με την σύγχρονη και εξειδικευμένη γνώση που έχει κατακτήσει, δίνει απάντηση και μπορεί και προλαμβάνει σε κάθε γωνιά της χώρας, την αυτονομία, την ενεργό συμμετοχή και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Κι’ αυτό γιατί η Φυσικοθεραπεία απαντά με απτά αποτελέσματα σε θέματα που εκπορεύονται από την γήρανση του πληθυσμού – ευπάθεια, κινητικότητα, πτώσεις – τα οποία και δημιουργούν σωρεία λοιπών επιπτώσεων στην συνολικότερη υγεία του ανθρώπου αλλά και την οικονομία της χώρας. Έτσι η Φυσικοθεραπεία δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση, αλλά προλαμβάνει, προάγοντας την μακροζωία με ποιότητα, ενισχύοντας την κινητικότητα, την αυτονομία, τη μείωση των πτώσεων και την φυσική ευεξία.

Ως εξειδικευμένος επιστημονικός φορέας, έχουμε διαμορφώσει προτάσεις, που, εάν εφαρμοστούν σήμερα από την πολιτεία, όσον αφορά στον κλάδο, θα μπορούμε με δεδομένα να μιλάμε για υγιέστερη γήρανση του πληθυσμού και με παράλληλη εξοικονόμηση στο σύστημα υγείας.

Το μήνυμά μας για τον κάθε πολίτη, είναι μία απλή, αλλά ισχυρή για την υγεία του, παρότρυνση:

Κινηθείτε καθημερινά – η κίνηση είναι ζωή

Εάν είστε ηλικιωμένος, αναζητήστε καθοδήγηση για θεραπευτική άσκηση από έναν Φυσικοθεραπευτή προκειμένου να διατηρήσετε την αυτονομία και τη δύναμή σας. Ο Φυσικοθεραπευτής έχει την επιστημονική γνώση να αναγνωρίσει ακόμη και τα πρώιμα σημάδια μίας βλάβης στον οργανισμό

Στον ΠΣΦ, συνεχίζουμε με όραμα και ευθύνη, μπροστά σε αυτή την νέα πρόκληση – την επανάσταση μακροζωίας, να εργαζόμαστε για μια κοινωνία όπου η γήρανση συνοδεύεται από υγεία, αξιοπρέπεια και ενεργό συμμετοχή στη ζωή, ενώ θα ανακοινωθούν προσεχώς οι δράσεις που θα ενισχύσουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας σε κάθε γωνιά της χώρας».

Η εκστρατεία για την Υγιή Γήρανση

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας είναι: «Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας και της σωματικής δραστηριότητας στην Υγιή Γήρανση», με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της ευπάθειας και των πτώσεων.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει προσεχώς, τις δράσεις που θα ενισχύσουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Μηνύματα της εκστρατείας: