Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, τιμώντας την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Physiotherapy) το 1951. Επιπλέον, στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, θεσμοθετημένη με το Νόμο 4486/2017, μετά από πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, η οποία φέτος εστιάζει στην Υγιή Γήρανση ο ΠΣΦ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του προέδρου του κ. Πέτρου Λυμπερίδη.
«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι εστιασμένη στην Υγιή Γήρανση – ένα θέμα ιδιαίτερα καίριο, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και στην χώρα μας, προκαλεί ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των επιστημόνων, αλλά και εντατικούς διαλόγους από τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς.
Η Υγιής Γήρανση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών γνωρίζει ότι η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, μέσα από την υπηρεσία της στην κινητική υγεία του ανθρώπου και με την σύγχρονη και εξειδικευμένη γνώση που έχει κατακτήσει, δίνει απάντηση και μπορεί και προλαμβάνει σε κάθε γωνιά της χώρας, την αυτονομία, την ενεργό συμμετοχή και την αξιοπρέπεια των πολιτών.
Κι’ αυτό γιατί η Φυσικοθεραπεία απαντά με απτά αποτελέσματα σε θέματα που εκπορεύονται από την γήρανση του πληθυσμού – ευπάθεια, κινητικότητα, πτώσεις – τα οποία και δημιουργούν σωρεία λοιπών επιπτώσεων στην συνολικότερη υγεία του ανθρώπου αλλά και την οικονομία της χώρας. Έτσι η Φυσικοθεραπεία δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση, αλλά προλαμβάνει, προάγοντας την μακροζωία με ποιότητα, ενισχύοντας την κινητικότητα, την αυτονομία, τη μείωση των πτώσεων και την φυσική ευεξία.
Ως εξειδικευμένος επιστημονικός φορέας, έχουμε διαμορφώσει προτάσεις, που, εάν εφαρμοστούν σήμερα από την πολιτεία, όσον αφορά στον κλάδο, θα μπορούμε με δεδομένα να μιλάμε για υγιέστερη γήρανση του πληθυσμού και με παράλληλη εξοικονόμηση στο σύστημα υγείας.
Το μήνυμά μας για τον κάθε πολίτη, είναι μία απλή, αλλά ισχυρή για την υγεία του, παρότρυνση:
- Κινηθείτε καθημερινά – η κίνηση είναι ζωή
- Εάν είστε ηλικιωμένος, αναζητήστε καθοδήγηση για θεραπευτική άσκηση από έναν Φυσικοθεραπευτή προκειμένου να διατηρήσετε την αυτονομία και τη δύναμή σας. Ο Φυσικοθεραπευτής έχει την επιστημονική γνώση να αναγνωρίσει ακόμη και τα πρώιμα σημάδια μίας βλάβης στον οργανισμό
Στον ΠΣΦ, συνεχίζουμε με όραμα και ευθύνη, μπροστά σε αυτή την νέα πρόκληση – την επανάσταση μακροζωίας, να εργαζόμαστε για μια κοινωνία όπου η γήρανση συνοδεύεται από υγεία, αξιοπρέπεια και ενεργό συμμετοχή στη ζωή, ενώ θα ανακοινωθούν προσεχώς οι δράσεις που θα ενισχύσουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας σε κάθε γωνιά της χώρας».
Η εκστρατεία για την Υγιή Γήρανση
Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας είναι: «Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας και της σωματικής δραστηριότητας στην Υγιή Γήρανση», με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της ευπάθειας και των πτώσεων.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών θα ανακοινώσει προσεχώς, τις δράσεις που θα ενισχύσουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας σε κάθε γωνιά της χώρας.
Μηνύματα της εκστρατείας:
- Ο ρυθμός γήρανσης του πληθυσμού είναι πολύ ταχύτερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Το 2019, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 1,4 δισεκατομμύρια έως το 2030 και σε 2,1 δισεκατομμύρια έως το 2050
- Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να τριπλασιαστεί μεταξύ 2020 και 2050, φθάνοντας τα 426 εκατομμύρια
- Το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις ή να σταματήσεις τις δραστηριότητες που απολαμβάνεις. Υγιής γήρανση σημαίνει να παραμείνεις δραστήριος, να διατηρείς σχέσεις και να κάνεις αυτό που επιθυμείς καθώς μεγαλώνεις. Το υποστηρικτικό περιβάλλον που προάγει τη σωματική και την ψυχική ευεξία είναι απαραίτητο για την υγιή γήρανση
- Έχοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής σου θα σε βοηθήσει να μειώσεις τον κίνδυνο πολλών χρόνιων παθήσεων και να βελτιώσεις τη σωματική και ψυχική σου ευεξία
- Οι Φυσιοθεραπευτές μπορούν να σε συμβουλεύσουν για το πώς να υιοθετήσεις έναν υγιεινό τρόπο ζωής καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής σου και να προσφέρουν θεραπείες και να σχεδιάσουν προγράμματα θεραπευτικής άσκησης για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σου
- Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης! Οι άνθρωποι επωφελούνται από τις ασκήσεις ενδυνάμωσης σε όλες τις ηλικίες – μίλησε με έναν Φυσιοθεραπευτή για το πώς να ασκηθείς με ασφάλεια
- Η ενδυνάμωση και η βελτίωση της ισορροπίας είναι το κλειδί για την πρόληψη των πτώσεων – οι Φυσιοθεραπευτές είναι ειδικοί στη συνταγογράφηση εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης για να βοηθήσουν στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας, του συντονισμού και της ευελιξίας σου
- Ο τραυματισμός από πτώση μπορεί να αποφευχθεί. Η βελτίωση της ισορροπίας σου μπορεί να αποτρέψει τις πτώσεις. Το να είσαι δυνατός και ευέλικτος μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς σε περίπτωση πτώσης. Μείνε ασφαλής και ανεξάρτητος – μίλησε με έναν Φυσιοθεραπευτή σήμερα για το πώς να αποτρέψεις τον κίνδυνο της πτώσης!
- Η Φυσικοθεραπεία μπορεί να σε βοηθήσει να είσαι όσο το δυνατόν πιο δραστήριος – οι άνθρωποι που είναι πιο δραστήριοι είναι έως και 41% λιγότερο πιθανό να έχουν ευπάθεια
- Ένας Φυσιοθεραπευτής μπορεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης για εσένα και να σου δείξει πώς να αυξήσεις σταδιακά την αντίσταση και την ένταση για την πρόληψη και τη θεραπεία της ευπάθειας. Αυτό θα βοηθήσει στην πρόληψη της απώλειας δύναμης και μυών (σαρκοπενία) και θα σε κάνει πιο ευκίνητο αυξάνοντας την αερόβια και την πνευμονική σου ικανότητα