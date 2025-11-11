Με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τον παγκρεατικό καρκίνο και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος, η Servier Hellas παρουσιάζει φέτος την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Φάρος ελπίδας: Μαζί για τον καρκίνο του παγκρέατος».

Μία καμπάνια, σκοπός της οποίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και η υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του παγκρέατος. Μία εκστρατεία με σύμβολο τον Φάρο, ένα σύμβολο πηγής φωτός και ελπίδας.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Φάρος ελπίδας: Μαζί για τον καρκίνο του παγκρέατος», η Servier Hellas σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών και τον Σύλλογο Ασθενών ΣυνεχίΖΩ, διοργανώνει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00, στην πλατεία της Αλεξανδρούπολης όπου δεσπόζει ο Φάρος, το σήμα κατατεθέν της πόλης: Τη συμβολική φωταγώγηση του Φάρου, σε μωβ χρώμα, φωτίζοντας έτσι την αξία της ευαισθητοποίησης για τον παγκρεατικό καρκίνο.

Καρκίνος του Παγκρέατος: Επιδημιολογία, Παράγοντες Κινδύνου και Κλινική Εικόνα

Ο παγκρεατικός καρκίνος είναι πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, με αυξανόμενη τάση επίπτωσης και υψηλή θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Globocan 2022, η συχνότητα εμφάνισής του είναι μεγαλύτερη στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Αν και πρόκειται για σχετικά σπάνια νεοπλασματική νόσο, αντιπροσωπεύει περίπου το 3% όλων των καρκίνων, με 510.570 νέα περιστατικά ετησίως, ενώ ευθύνεται για 5% όλων των θανάτων από καρκίνο, με 466.983 θανάτους ανά έτος παγκοσμίως.

Η επίπτωση του καρκίνου του παγκρέατος παρουσιάζει ανοδική τάση, με εκτιμώμενη αύξηση κατά 29,3% έως το 2040 στην Ευρώπη. Παρά την πρόοδο της ιατρικής και των θεραπευτικών προσεγγίσεων, ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου εξακολουθεί να έχει τη χαμηλότερη πενταετή επιβίωση μεταξύ των συχνότερων κακοηθειών, η οποία ανέρχεται μόλις σε 3%. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 70 έτη, ενώ περίπου 89% των περιστατικών καταγράφονται σε άτομα άνω των 55 ετών. Η επίπτωση είναι υψηλότερη στους άνδρες (5,5 περιστατικά/100.000) σε σχέση με τις γυναίκες (4,0/100.000).

Περισσότερο από 80% των περιπτώσεων του παγκρεατικού καρκίνου είναι σποραδικές, χωρίς ένδειξη κληρονομικής προδιάθεσης [6]. Κύριοι ενδογενείς παράγοντες κινδύνου αποτελούν η προχωρημένη ηλικία, το ανδρικό φύλο και η εθνικότητα (καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η επίπτωση είναι υψηλότερη στους Αφροαμερικανούς (17,6 περιστατικά ανά 100.000 άτομα) σε σύγκριση με τους Καυκάσιους (13,8/100.000)). Εξίσου σημαντικοί, ωστόσο, είναι οι εξωγενείς και τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν στόχο προληπτικών παρεμβάσεων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το κάπνισμα (ευθύνεται για 10–30% των περιπτώσεων), ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή (πλούσια σε κόκκινο κρέας και φτωχή σε φυτικές ίνες), η λοίμωξη από Helicobacter pylori, η παχυσαρκία και η χρόνια παγκρεατίτιδα. Η τροποποίηση αυτών των παραγόντων μέσω υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών ζωής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος και να αποτελέσει βασικό πυλώνα πρωτογενούς πρόληψης.

Η κλινική εικόνα του παγκρεατικού καρκίνου είναι μη ειδική στα πρώιμα στάδια, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και δυσμενή πρόγνωση. Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν νέο-εμφανιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη, άλγος στο άνω μέρος της κοιλίας ή στην οσφύ, απώλεια βάρους, ίκτερο και μεταβολές στις εντερικές συνήθειες. Η διάγνωση βασίζεται στον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, τη λήψη αναλυτικού ιατρικού ιστορικού, τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων και την παθολογοανατομική επιβεβαίωση μέσω βιοψίας.

Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο προκλητικές και θανατηφόρες κακοήθειες, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για πρώιμη ανίχνευση, εντατικοποίηση της πρόληψης και καλύτερη κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την παθογένεσή του.

Ο Estève Speranza, General Manager της Servier Hellas & Cyprus, δήλωσε: «Στη Servier είμαστε δεσμευμένοι στη θεραπευτική πρόοδο, ώστε να υπηρετούνται οι ανάγκες των ασθενών. Αυτός είναι ο Προορισμός μας. Ως Servier Hellas, εδώ και 10 χρόνια υπηρετούμε με αφοσίωση την Ογκολογία και την Αιματολογία, γιατί αυτό που μας κινητοποιεί είναι να προσφέρουμε στον ασθενή με καρκίνο, θεραπείες και υπηρεσίες για περισσότερη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Υπηρετούμε την υγεία, ωστόσο η πρόληψη είναι υψίστης σημασίας. Γι’ αυτό, με τη φετινή καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον παγκρεατικό καρκίνο με τίτλο «Φάρος ελπίδας: Μαζί για τον καρκίνο του παγκρέατος», στόχος μας είναι να ρίξουμε φως στις ίσως άγνωστες πτυχές που αφορούν στην πρόληψη του παγκρεατικού καρκίνου, αλλά και να αναδείξουμε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Γιατί ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να είναι σιωπηλός, αλλά η γνώση μπορεί να κάνει τη διαφορά».