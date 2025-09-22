Η Παγκόσμια Ημέρα Ναρκοληψίας είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για μία πάθηση που παραμένει σχεδόν άγνωστη και παρεξηγημένη, παρά τις σοβαρές συνέπειες που έχει στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Τι είναι η ναρκοληψία;

Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ημερήσια υπνηλία, αιφνίδια επεισόδια ύπνου, καταπληξία (απώλεια μυϊκού τόνου λόγω έντονων συναισθημάτων), παραισθήσεις, υπνική παράλυση και διαταραγμένο νυχτερινό ύπνο. Η πάθηση συνδέεται με χαμηλά επίπεδα της υποκρετίνης (ορμόνη που ρυθμίζει την αφύπνιση και την εγρήγορση).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 4.000 άτομα ζουν με ναρκοληψία, ωστόσο οι περισσότεροι διαγιγνώσκονται με μεγάλη καθυστέρηση -συχνά μετά από 7 έως 15 χρόνια- καθώς η πάθηση συγχέεται με κατάθλιψη, άγχος, έλλειψη ύπνου ή ακόμη και με τεμπελιά.

Συμπτώματα και επιπτώσεις

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ημερήσια υπνηλία και επαναλαμβανόμενες προσβολές ύπνου, ακόμη και σε επικίνδυνες στιγμές (οδήγηση, εργασία, σχολείο).

Καταπληξία, δηλαδή ξαφνική απώλεια μυϊκού τόνου που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση.

Παράλυση ύπνου και έντονες οπτικές ή ακουστικές παραισθήσεις κατά την έναρξη ή το τέλος του ύπνου.

Διακεκομμένος νυχτερινός ύπνος, εφιάλτες και προβλήματα μνήμης.

Συχνή κοινωνική απομόνωση, άγχος και κατάθλιψη.



Η παρερμηνεία των συμπτωμάτων και η έλλειψη κατανόησης οδηγούν συχνά τους πάσχοντες σε στιγματισμό, χλευασμό και bullying, ακόμα και στο ίδιο τους το περιβάλλον.

Η κατάσταση αυτή καταστρέφει την αυτοεκτίμησή τους και τους καθιστά ανίκανους να ζήσουν μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Διάγνωση και θεραπεία

Η διάγνωση γίνεται με εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως η πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου (PSG), η πολλαπλή δοκιμασία λανθάνοντος χρόνου επέλευσης ύπνου (MSLT), καθώς και με τη μέτρηση της ορεξίνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Παρόλο που η ναρκοληψία δεν θεραπεύεται οριστικά, υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικές θεραπείες που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής:



Διεγερτικές ουσίες (π.χ. Ritalin, Concerta).

Μοδαφινίλη (ενισχύει την εγρήγορση).

Pitolisant (Wakix), που δρα μέσω των υποδοχέων ισταμίνης.

Sodium oxybate (Xyrem), που θεωρείται «game changer» για τους ασθενείς με ναρκοληψία τύπου 1, καθώς μειώνει δραστικά την υπνηλία και τα επεισόδια καταπληξίας, βοηθώντας τους να ζήσουν πιο λειτουργικά.

Αντικαταθλιπτικά, που περιορίζουν τα συμπτώματα της καταπληξίας και τις διαταραχές ύπνου.

Μήνυμα της ημέρας

Η ναρκοληψία δεν είναι αδυναμία ούτε τεμπελιά είναι μια νευρολογική διαταραχή που απαιτεί έγκαιρη διάγνωση, εξειδικευμένη θεραπεία και κοινωνική κατανόηση.

Είναι μια πραγματικά απίστευτα ψυχοφθόρα πάθηση αφού τα άτομα με ναρκοληψία πρέπει να την αντιμετωπίζουν 24 ώρες το 24ωρό, Κρίσεις ημερήσιας υπνηλίας και κρίσεις καταπληξίας πολλές φορές κατά την διάρκεια της ημέρας τους καθιστούν ανίκανους να βγάζουν την καθημερινότητα τους. Aκόμα και ο ύπνος τους είναι ένα τρενάκι του τρόμου με διακεκομμένο ύπνο, διαρκής εφιάλτες, υπνική παράλυση, οπτικές ή ηχητικές παραισθήσεις.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναρκοληψίας μας καλεί να σπάσουμε τα στερεότυπα, να ενημερωθούμε και να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που ζουν με αυτή την πάθηση. Η γνώση και η αποδοχή είναι τα πρώτα βήματα για να χαρίσουμε στους ασθενείς μια ζωή με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες.