Με αφορμή τη 17η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης, η Servier Hellas παρουσιάζει τη φετινή δράση ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης «Είναι εύκολο… κάν’ το», αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της υπέρτασης, καθώς και την ευκολία του τακτικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης.

Καθώς η πρόληψη της υπέρτασης και ο τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης συχνά επηρεάζονται τόσο από την ελλιπή ενημέρωση, όσο και από την αναβλητικότητα, η φετινή καμπάνια της Servier Hellas επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση, μετατοπίζοντας το κίνητρο από τον εαυτό μας στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να προσέξουν την υγεία τους όταν αυτή συνδέεται με κάποιον σημαντικό άνθρωπο στη ζωή τους.

Το μήνυμα είναι απλό και άμεσο: Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι εύκολη. Και μπορεί να κάνει τη διαφορά – όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όσους αγαπάμε.

Η φετινή καμπάνια στοχεύει, παράλληλα, να τονίσει ότι η συνέπεια στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης είναι εφικτή, καθώς πρόκειται για μια απλή και γρήγορη διαδικασία που μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα και να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και θανάτους, ενώ μεγάλο ποσοστό των υπερτασικών παραμένει αδιάγνωστο. Ο τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης αποτελεί ένα απλό αλλά καθοριστικό βήμα για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Σ. Στεργίου, Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης: «Η υπέρταση είναι η μεγαλύτερη απειλή για το καρδιαγγειακό σύστημα. Στην Ελλάδα, πάνω από το ένα τρίτο των ενηλίκων έχουν υπέρταση και μόνο ένας στους τρεις έχει καλά ρυθμισμένη πίεση. Η μέτρηση της πίεσης είναι απαραίτητη, επειδή η υπέρταση δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρι να εμφανιστεί μια σοβαρή επιπλοκή. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, εφαρμόζουμε και φέτος τον Μάιο στη χώρα μας το Διεθνές Πρόγραμμα Μάιος Μήνας Μέτρησης (ΜΜΜ), το οποίο υλοποιείται σε σχεδόν 100 χώρες. Στόχος μας είναι να μετρήσουμε την αρτηριακή πίεση σε περισσότερα από 10.000 άτομα, σε 35 κέντρα και 20 πόλεις, εντοπίζοντας πάνω από 2.500 αδιάγνωστους ή αρρύθμιστους υπερτασικούς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε καρδιαγγειακό κίνδυνο ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί».

Στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας, η Servier Hellas ενισχύει περαιτέρω το μήνυμα «Είναι εύκολο… κάν’ το» μέσα από τη νέα εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα akolouthotinagogi.gr, η οποία παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό τον Μάρτιο. Η πλατφόρμα έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη για πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση των ασθενών, επενδύοντας στη δύναμη της γνώσης και υποστηρίζοντας την καθημερινή διαχείριση της υγείας τους.

Η εγγραμματοσύνη υγείας — δηλαδή η γνώση, οι δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αποκτούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν πληροφορίες υγείας στην καθημερινή τους ζωή — αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικός παράγοντας βελτίωσης της υγείας και ενίσχυσης της αυτονομίας των ασθενών. Μέσα από το akolouthotinagogi.gr, η ενημέρωση γίνεται πιο προσιτή, πιο κατανοητή και πιο εύκολη να μετατραπεί σε πράξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Servier Hellas στηρίζει και φέτος το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Μάιος Μήνας Μέτρησης (MMM), τη μεγαλύτερη διεθνή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αρτηριακή υπέρταση, η οποία υλοποιείται κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης.

Το πρόγραμμα ΜΜΜ, το οποίο ξεκίνησε το 2017 από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης, πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο και αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αρτηριακή υπέρταση. Στόχος του είναι η ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωση της υπέρτασης. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μετρήσεις σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα σε πάνω από 100 χώρες.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ΜΜΜ πραγματοποιείται από το 2019, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και έχει αποδείξει τη δυναμική του τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας, με τη συλλογή πολύτιμων επιδημιολογικών δεδομένων από περισσότερα από 30.000 άτομα. Το ΜΜΜ25 σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες, σε 35 σημεία μέτρησης σε περισσότερες από 20 πόλεις.

Το πρόγραμμα May Measurement Month 2026 (MMM26) στην Ελλάδα, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε 24 πόλεις, με τη συμμετοχή ερευνητών από 36 κέντρα. Το MMM26 ξεκίνησε ήδη δυναμικά με πάνω από 1.000 άτομα να έχουν ήδη συμμετάσχει. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πόλεις υλοποίησης θα αναρτηθούν στη σελίδα του ΜΜΜ26 στο LinkedIn.